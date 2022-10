Le nouveau sponsor n'influencera pas Haas sur le choix du pilote 2023

Haas a officiellement annoncé ce jeudi, juste avant le Grand Prix des États-Unis, l'arrivée de MoneyGram en tant que sponsor titre à partir de 2023. Une annonce qui intervient également avant celle de l'identité du pilote qui fera équipe l'an prochain avec Kevin Magnussen.

Les deux candidats les plus probables à ce baquet semblent ces derniers temps être Nico Hülkenberg et Antonio Giovinazzi, et même si Mick Schumacher n'est pas totalement écarté, il paraît le moins bien placé des trois hommes pour conserver sa place. MoneyGram aura-t-il son mot à dire dans ce choix ? Ses dirigeants assurent que non.

"De notre point de vue, nous avons une confiance totale en Günther [Steiner, le directeur de Haas]", a déclaré le responsable marketing de Moneygram, Greg Hall. "Ce n'est pas une décision pour nous. C'est une décision qui concerne la compétition, et nous avons une confiance totale en lui, et nous serons ravis de toute décision qu'ils prendront."

Même discours pour le PDG Alex Holmes quand le nom de Schumacher est évoqué : "Nous voulons être utiles, nous voulons être impliqués, nous voulons avoir une bonne représentation de la marque, nous voulons avoir le bon partenariat au niveau mondial."

"Évidemment, les pilotes jouent un grand rôle dans ce domaine. C'était génial de discuter un peu avec Mick ce matin. C'est un jeune pilote formidable. Nous allons suivre la direction de Günther à ce sujet. Et quel que soit le pilote de l'équipe, nous lui apporterons tout le soutien du monde."

Haas a annoncé MoneyGram comme son nouveau sponsor titre à compter de 2023

Steiner a aussi insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune pression de la part du nouveau sponsor pour avoir un pilote américain à bord, même sur le long terme. "Je pense, comme je l'ai toujours dit, que nous aimerions avoir un pilote américain, et ce temps viendra. Nous avons juste besoin d'avoir la bonne personne. Le pilote ne fait pas partie de cet accord. Évidemment, il fait partie du deal, dans la mesure où il pilotera la voiture MoneyGram Haas l'année prochaine."

"Mais ce n'est pas comme si nous avions la pression pour mettre un Américain dans la voiture, ou comme on l'a déjà demandé, si Alex et Greg ont leur mot à dire pour mettre Mick dans la voiture l'année prochaine, avec tout le lobbying qu'il y a déjà ! Nous essayons d'avoir le meilleur pilote dans la voiture, ce qui fera avancer l'équipe."