Haas vise la huitième place du championnat

La cinquième monoplace de l'Histoire de Haas semble être l'une des trois moins véloces du plateau, avec Williams et Alfa Romeo. Souffrant notamment des difficultés du moteur Ferrari, les pilotes Romain Grosjean et Kevin Magnussen n'ont pas fait mieux que 15e lors des deux premières séances qualificatives de l'année – Grosjean n'ayant pas participé à la seconde à cause d'un problème technique.

Ainsi, lorsqu'il lui est demandé quel serait un objectif réaliste pour l'écurie américaine au championnat des constructeurs, son directeur Günther Steiner n'est forcément pas optimiste : "Huitième, au pire. Nous allons travailler, évidemment. Certains circuits seront différents et seront meilleurs pour nous, sans ces longues lignes droites et ces nombreuses zones DRS. Pour l'instant, septième ou huitième, c'est le mieux que nous puissions viser."

Haas F1 Team se doit d'obtenir des résultats rapidement afin de convaincre son fondateur et propriétaire Gene Haas de continuer d'investir pour poursuivre l'aventure – Steiner est persuadé qu'une septième place le contenterait – et cela passe par la résolution du problème de surchauffe des freins qui a contraint les deux voitures à l'abandon le week-end dernier. Un nouveau package aérodynamique a été installé sur la VF-20 à cet effet, toutefois aux dépens de la performance.

"Nous avons un package avec un meilleur refroidissement, mais cela va forcément de pair avec des pertes aérodynamiques. Nous allons utiliser celui-là. Si je suis confiant ? Autant que possible à ce stade. Nous avons fait beaucoup de travail, notamment en CFD, pour essayer de résoudre le problème, pour prendre de la confiance. Nous continuons de travailler là-dessus pour essayer de nous en tirer en perdant aussi peu d'appui que possible", conclut Steiner.

