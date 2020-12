Haas officialise l'arrivée de Nikita Mazepin pour 2021

Pressenti depuis plusieurs semaines, le recrutement par Haas de Nikita Mazepin est désormais une certitude. L'information a été officialisée par l'écurie ce mardi matin à Bahreïn, avec la signature d'un contrat pluriannuel. Pour le Russe, âgé de 21 ans, cette arrivée chez Haas semble être une étape d'un plan plus vaste pour un investissement de sa famille dans la structure, qui n'a pas caché ses difficultés financières récemment et recherchait du budget.

"Nikita a démontré ses références en F2 cette année, avec deux victoires et des podiums lors d'une saison solide de sa part", souligne Günther Steiner, directeur de Haas. "Il a progressé pour devenir un pilote mature au fil des formules de promotion, plus récemment en F3 lorsqu'il a terminé deuxième du championnat en 2018, et évidemment en F2 ces deux dernières saisons. J'ai hâte de voir ce qu'il peut faire en F1 et de lui donner l'opportunité de courir au plus haut niveau du sport automobile. Avec un calendrier record de 23 Grands Prix en 2021, il aura tout le loisir d'apprendre."

Mazepin sera le quatrième pilote russe à courir en Grand Prix, après Vitaly Petrov, Daniil Kvyat et Sergey Sirotkin. Il a suivi une préparation intensive avant d'accéder à la catégorie reine, après avoir effectué son tout premier test en 2016 avec Force India à Silverstone. Il a également accumulé les kilomètres en 2017 et 2019, avant de s'associer à Mercedes, pour qui il a roulé en essais à Barcelone en mai 2019. Son programme avec l'écurie allemande lui a surtout permis de multiplier les tests privés sur différents circuits du globe à bord d'une ancienne monoplace, comme à Bahreïn et Abu Dhabi récemment en présence de Stoffel Vandoorne. Engagé cette saison en Formule 2, il occupe la troisième place du championnat avant la dernière manche prévue ce week-end à Sakhir.

"Devenir pilote de F1 est le rêve d'une vie qui se réalise", se réjouit Mazepin. "Je mesure vraiment la confiance placée en moi par Gene Haas, Günther Steiner et toute l'équipe. Ils donnent une opportunité à un jeune pilote et je les remercie pour ça. J'ai hâte de débuter notre relation, en piste comme en dehors, et de continuer à démontrer mes capacités après une solide saison en F2. L'équipe attendra de moi un retour d'information afin d'affiner son package pour 2021. J'en prendrai la responsabilité et je suis impatient de commencer."

Avec les départs de Romain Grosjean et Kevin Magnussen, annoncé depuis un petit moment maintenant, l'écurie américaine a fermé un chapitre important de son histoire. Le Français avait été le premier pilote à embarquer dans l'aventure, fin 2015, du haut de ses dix podiums en Formule 1, tous glanés avec Lotus. Il lui a d'ailleurs apporté son meilleur résultat à ce jour, avec la quatrième place du Grand Prix d'Autriche 2018.

Un an plus tard, le Danois l'avait rejoint, en remplacement d'un Esteban Gutiérrez qui n'a jamais convaincu, et avait rapidement inscrit ses premiers points au sein de l'écurie américaine. Toutefois le duo n'a jamais vraiment réussi à contrer l'une des caractéristiques des voitures exploitées par l'équipe, à savoir une inconstance parfois désarmante et qui a souvent empêché Haas de viser plus haut malgré une cinquième place remarquable au classement constructeurs de la saison 2018.

Haas F1 doit encore annoncer l'identité du coéquipier de Mazepin pour l'année prochaine. Le nom de Mick Schumacher circule avec beaucoup d'insistance en vue de ce baquet.