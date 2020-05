Haas F1 n'a pas fait d'offre à Vettel

Le partenariat entre Sebastian Vettel et Ferrari prendra fin au terme de la campagne 2020, après six années de collaboration entre les deux parties et pas moins de 14 victoires déjà, mais aucun titre mondial. L'Allemand sera remplacé à Maranello par Carlos Sainz, et son avenir en Formule 1 est plus incertain que jamais. La retraite semble être une option plausible pour celui qui fêtera en juillet son 33e anniversaire, mais il serait un atout pour de nombreuses écuries sur la grille, la possibilité Aston Martin ayant notamment été mentionnée.

Pour Haas F1 Team, cependant, recruter Vettel n'est qu'un rêve, en raison du salaire colossal que demanderait probablement l'intéressé. "Je ne peux pas me le permettre !" s'exclame Günther Steiner, directeur d'équipe, auprès de Sky Sports F1. "Je pense que Sebastian, en tant que quadruple Champion du monde, n'a probablement plus envie de rejoindre le milieu de peloton. Quand on a une carrière à succès, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre trop de risques. J'ai une bonne relation avec lui, mais je ne lui ai pas proposé de baquet. Je pense que quelqu'un d'autre, bien plus aisé financièrement, le fera !"

En 2020, Haas renouvelle sa confiance pour une quatrième saison consécutive au duo composé de Romain Grosjean et Kevin Magnussen, qui assurent une continuité essentielle pour la petite écurie américaine – non sans que cette dernière ait envisagé de remplacer le Français par Nico Hülkenberg, alors débarqué par Renault.

"L'expérience, plus précisément le besoin d'expérience, a toujours été l'un des piliers de Haas F1 Team, et avec Romain Grosjean et Kevin Magnussen comme pilotes titulaires en 2020, nous conservons un line-up qui nous donne une base solide pour poursuivre notre croissance", déclarait Steiner au moment d'annoncer la prolongation de leur contrat, à l'automne. "Ils comprennent le fonctionnement de notre équipe et nous savons ce qu'ils peuvent nous apporter derrière le volant ; cela nous donne une précieuse continuité et des bases solides pour continuer à construire notre écurie."

Related video