Haas met une partie de son personnel au chômage partiel

McLaren, Williams, Racing Point et Renault ont déjà confirmé avoir sollicité l'aide du gouvernement britannique pour payer son personnel pendant la suspension des activités liées aux sports mécaniques. C'est au tour de l'écurie américaine Haas F1 d'annoncer avoir mis une grande partie de son personnel au chômage partiel.

Un porte-parole a confirmé que la majorité des gens basés en Grande-Bretagne avait été placés au chômage partiel à compter du 1er avril, l'ensemble des membres de la direction qui continuent le travail ayant quant à eux accepté des baisses de salaire. Ce type de mesures vise à tenter de maintenir l'emploi pour éviter une crise économique et des difficultés au moment de la reprise des activités.

La F1 et la FIA travaillent avec l'ensemble des écuries pour essayer de trouver un moyen de réduire les coûts de façon encore plus drastique alors que la crise financière liée au nouveau coronavirus fait rage et déstabilise les marchés. Une nouvelle réunion avec les équipes, afin d'évoquer un plafond budgétaire plus bas à partir de 2021, est prévue la semaine prochaine.

