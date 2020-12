Haas ne pourra pas offrir de test d'adieux à Grosjean

Privé de son dernier Grand Prix en Formule 1 en raison des séquelles de son incroyable accident survenu à Bahreïn, Romain Grosjean espère pouvoir reprendre la piste dans le cadre d'une séance d'essais afin de refermer ce chapitre de sa carrière de manière positive. Néanmoins, ce test ne pourra pas se faire avec l'écurie Haas, structure au sein de laquelle le Français a disputé ses cinq dernières saisons. C'est ce qu'a confirmé Günther Steiner tout en espérant que Ferrari pourrait permettre au pilote d'exaucer son souhait.

"Malheureusement, nous n'avons aucune ancienne voiture car nous n'avons pas les unités de puissance", explique le directeur de Haas F1 à Motorsport.com. "Nous avons plein de vieilles monoplaces, mais il n'y a pas de moteur dedans, donc nous ne pouvons malheureusement pas le faire. Peut-être que nous aurons quelque chose à l'avenir, je ne sais pas. Mais pour le moment, je ne peux pas faire cette promesse."

Les essais privés avec une monoplace de la saison en cours sont strictement réglementés et il faudrait en effet utiliser une F1 datant d'au moins deux ans pour permettre à Grosjean de reprendre le volant. La semaine dernière, Mercedes s'est dit prêt à organiser cette séance pour le Français si jamais aucune de ses anciennes écuries ne pouvait le faire. De son côté, Günther Steiner espère toutefois qu'une solution puisse être trouvée avec Ferrari afin que Grosjean participe à une séance avec la Scuderia, qui est partenaire moteur et technique de Haas.

"Il est plus probable qu'il puisse parler avec Ferrari pour piloter l'une de leurs anciennes voitures quand ils feront un événement ou quelque chose de ce genre", confirme Günther Steiner. "C'est possible à faire, c'est sûr. Je pense que c'est une solution plus simple que préparer une voiture pour nous, car ils ont un département qui s'occupe de faire les choses pour les clients. Nous n'avons pas ces ressources actuellement. Mais s'il veut le faire, je vais le laisser guérir complètement puis nous verrons ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire. Ensuite nous déciderons s'il peut passer une belle journée qui sera sa dernière au volant d'une F1."

Romain Grosjean est rentré chez lui, en Suisse, au début de la semaine pour poursuivre sa convalescence. Il se remet des brûlures qu'il a subies aux mains. Jeudi, il a dévoilé sur les réseaux sociaux le casque avec lequel il avait prévu de participer à son dernier Grand Prix, ce week-end à Abu Dhabi. "Voici le plus beau casque que je puisse imaginer", a-t-il écrit. "Il a été créé par Sacha, Simon et Camille [ses enfants] pour mon dernier Grand Prix en F1 à Abu Dhabi. J'essaierai de l'utiliser car il est bien trop beau pour rester comme ça à la maison !"

