Haas impressionné par la prestation de Fittipaldi à Abu Dhabi

Nikita Mazepin ayant été testé positif au COVID-19 et déclaré forfait pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, Haas a dû remplacer le Russe pour les essais qui avaient lieu au Circuit de Yas Marina ce mercredi, au lendemain de la journée de tests effectuée par Mick Schumacher.

Sans surprise, le choix de l'écurie s'est porté sur son pilote de réserve Pietro Fittipaldi, qui avait déjà assuré l'intérim de Romain Grosjean lors des deux derniers Grands Prix de la saison 2020 mais n'avait pas piloté de Formule 1 cette année. Auteur d'apparitions très sporadiques en IndyCar, en Endurance et en Stock Car depuis lors, Fittipaldi s'est manifestement bien acquitté de sa tâche au volant d'une monoplace 2019 adaptée aux pneus Pirelli 18 pouces.

"Pietro n'a pas piloté la voiture pour nous cette année, mais comme d'habitude il est très professionnel, il s'est bien préparé tout au long de l'année, il était donc prêt physiquement", déclare Ayao Komatsu, directeur de l'ingénierie chez Haas. "Nous avons fait 123 tours aujourd'hui dans la chaleur d'Abu Dhabi et sa condition physique est restée bonne tout au long de la journée. Son niveau de performance n'a donc pas chuté. Nous avons fait à la fois des runs courts avec peu de carburant et des longs relais avec beaucoup de carburant. Son feedback était vraiment bon et il était très cohérent."

L'Américano-Brésilien a signé un chrono de 1'28"622, contre 1'28"499 pour Mick Schumacher la veille. "Pietro a utilisé le pneu tendre C5 juste avant la pause déjeuner, il faisait très chaud, et il était à un dixième du temps de Mick la veille avec le même composé", poursuit Komatsu. "En fait, Mick a utilisé ce composé C5 dans des conditions bien plus fraîches, juste avant la fin de la séance à 18h."

"À vrai dire, je ne m'attendais pas à ça, car Mick a piloté toute l'année en Grand Prix et Pietro a juste sauté dans la voiture sans en avoir la moindre expérience cette année. Cela montre juste qu'il est un pilote très compétent et qu'il se prépare toujours pour tout appel de dernière minute. Il a donc fait un travail fantastique aujourd'hui."

Rappelons que Fittipaldi conservera son rôle de pilote de réserve Haas pour la saison 2022 de Formule 1.