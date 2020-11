Haas respectera le choix de Grosjean pour courir à Sakhir

Günther Steiner a insisté sur le fait qu'il respectera la décision de Romain Grosjean en vue d'une éventuelle participation au Grand Prix de Sakhir le week-end prochain, également soumise à l'état de santé du pilote. Le Français a été victime dimanche d'un terrible accident au départ du Grand Prix de Bahreïn, parvenant à s'extraire de sa monoplace coupée en deux et en proie aux flammes après avoir traversé un rail de sécurité.

Souffrant de brûlures aux mains, Grosjean a passé la nuit dernière à l'hôpital après avoir donné des nouvelles rassurantes. La question de sa présence au volant vendredi va devoir se poser rapidement compte tenu du timing serré, mais Steiner veut d'abord pouvoir discuter avec son pilote, ce qu'il fera ce lundi en lui rendant visite. "J'y vais [lundi] matin et je vais parler avec lui, et voir ce que les médecins ont à dire", a confirmé le directeur de l'écurie Haas. "Nous avons toujours eu un plan [de remplacement] en place, mais pour le moment mon plan est que s'il est OK, il revient courir à Bahreïn le week-end prochain. Mais il faut attendre jusqu'à [lundi]."

"Je vais le voir, voir comment il se sent", ajoute Steiner. "C'est sa décision. Je n'interférerai pas. Il a besoin que ça vienne de lui-même. Je suis ses conseils. Je ne sais pas comment il va se sentir, car les bleus vont se faire sentir. Peut-être qu'il va y penser davantage et je ne sais pas, chacun réagit différemment à quelque chose comme ça. C'est pourquoi je ne veux pas commencer à spéculer sur qui le remplacera, s'il faut le remplacer, alors que nous ne savons pas si quelqu'un le remplacera ou non. Je veux lui donner un peu de temps pour y réfléchir, pour nous donner son sentiment, savoir ce qu'il veut faire."

"Je ne pourrai le dire qu'après l'avoir vu dans les yeux. Je l'ai juste eu au téléphone, c'est difficile à juger. Il y a eu beaucoup d'adrénaline sachant ce qui s'est passé. C'est pourquoi je veux aller le voir et savoir comment il se sent, quel est son état d'esprit. Comme je l'ai dit auparavant, je le soutiendrai, quoi qu'il fasse."

Officiellement, Haas dispose de deux réservistes, Pietro Fittipaldi et Louis Delétraz, tous les deux présents à Bahreïn. Le premier n'est toutefois pas éligible à la Super Licence – sauf dérogation – tandis que le second doit courir en F2 le week-end prochain, tout comme Mick Schumacher et Nikita Mazepin, tous les deux pressentis pour devenir titulaires chez Haas en 2021.

Concernant la monoplace, Steiner a fait savoir que l'écurie serait en mesure d'en reconstruire une pour avoir deux pilotes en course en fin de semaine. "Nous avons des pièces de rechange et même malgré notre modeste budget, nous en avons suffisamment", assure-t-il. "Nous pouvons avoir une voiture le week-end prochain, c'est certain. Si quelque chose se produit à nouveau le week-end prochain, nous serons en difficulté, mais ce serait le cas de toute équipe. Nous serons là pour courir le week-end prochain."