Haas F1 a retrouvé un sponsor titre pour 2023

C'est un apport financier non négligeable dont vient de s'assurer Haas F1 Team. L'écurie américaine, à l'aube du Grand Prix des États-Unis, annonce avoir conclu un accord de sponsor titre avec la société MoneyGram. Il s'agit d'une entente pluriannuelle avec cette entreprise américaine de transfert de fonds basée à Dallas, et qui prendra effet à partir de la saison prochaine. Le nom du sponsor sera intégré à celui de l'équipe, qui arborera en 2023 une livrée modifiée pour incorporer les couleurs de son nouveau partenaire.

L'histoire de Haas avec ses sponsors est tumultueuse, puisque l'écurie reste sur deux controverses successives, bien que pour des motifs très différents. On se souvient du fiasco de l'accord avec Rich Energy en 2019, puis de l'interruption brutale des liens avec Uralkali en tout début d'année à cause du conflit en Ukraine. Depuis, Haas avait indiqué prendre son temps pour retrouver un partenaire solide sans précipiter inutilement les choses.

"Nous sommes heureux d'accueillir une marque incroyable comme MoneyGram pour être notre nouveau sponsor titre", se réjouit Gene Haas, propriétaire et fondateur de l'écurie. "Depuis notre arrivée dans le Championnat du monde de Formule 1 en 2016, Haas F1 Team a acquis une réputation de force, de souplesse et de résilience. MoneyGram apporte un dynamisme similaire dans l'univers de la finance et nous sommes prêts à travailler ensemble pour maximiser les résultats sur et en dehors de la piste."

Nouvelle venue en Formule 1, la société Moneygram veut profiter de cette visibilité pour promouvoir son activité numérique actuellement en pleine expansion. "Nous allons continuer à nous transformer et à répondre aux besoins financiers en constante évolution des clients, et nous sommes déterminés à faire en sorte que le monde le sache", explique son PDG Alex Holmes. "C'est pourquoi nous appuyons sur l'accélérateur en faisant notre arrivée dans le monde de la Formule 1, et en nous alliant à Gene et Haas F1 Team."

Avec le retour d'un sponsor titre, Haas F1 pose une pierre importante en vue de la saison 2023, pour laquelle tout n'est pas encore bouclé. L'écurie doit encore décider qui fera équipe avec Kevin Magnussen, seul pilote sous contrat pour l'an prochain. Mick Schumacher pourrait conserver sa place, mais cette dernière est menacée notamment par l'hypothèse d'un recrutement de Nico Hülkenberg.