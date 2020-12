Haas prend le risque que Mazepin n'ait pas sa Super Licence

C'est un duo de rookies qu'alignera Haas F1 Team pour la saison 2021 de Formule 1, avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin… Mais encore faut-il que ce dernier valide sa Super Licence ! Mazepin dispose déjà de 20 points pour sa deuxième place en GP3 en 2018 et de douze unités après avoir fini troisième de F3 Asie l'hiver dernier, dans un contexte un peu particulier.

Il faut donc que le pilote Hitech GP finisse au pire septième de F2, cette position valant huit points, pour atteindre la barre des 40. C'est bien parti, en témoigne son troisième rang actuel, mais il demeure mathématiquement possible qu'un rocambolesque retournement de situation le voie chuter à la huitième place ce week-end, en cas de résultats très favorables pour Guanyu Zhou, Louis Delétraz et Christian Lundgaard notamment.

Dans ce cas de figure, un arrangement pourrait être trouvé pour que Mazepin bénéficie de la marge de tolérance mise en œuvre en raison de la pandémie de COVID-19, même si l'on voit mal en quoi sa saison a été impactée par la crise sanitaire. Directeur de l'écurie Haas, Günther Steiner ne compte pas là-dessus.

"Bien sûr, nous avons discuté avec la FIA quand nous avons commencé les négociations : comment cela va-t-il fonctionner ?" commente Steiner. "Je ne pense pas que nous ayons encore ce problème. Il reste une possibilité mathématique qu'il n'ait pas [de Super Licence], mais elle est mince, vous savez. Je pense que je vais prendre ce risque. J'ai déjà pris des plus gros risques que ça."

"Encore une fois, je ne peux pas dire qu'il l'aura forcément. Mais je suis convaincu qu'il obtiendra les points nécessaires pour avoir la Super Licence. Je ne vais pas évoquer ce qu'a dit la FIA, car nous ne sommes jamais arrivés à une conclusion, l'objectif ayant toujours été de le faire avec les points. Et c'est ce que nous faisons. Il l'a fait lui-même. Cela montre qu'il n'est pas nerveux à ce sujet. Le week-end dernier, on lui a dit qu'il fallait qu'il marque des points pour avoir sa Super Licence, sans demander la moindre assistance." Ce qu'il a fait avec la cinquième et la deuxième place à Bahreïn.

Mazepin est en tout cas impatient de rejoindre la catégorie reine après avoir signé deux victoires et quatre deuxièmes places en F2 cette année. "Je me sens prêt pour la F1", déclare le Russe. "J'ai 21 ans. J'ai déjà fait pas mal de saisons en monoplace. Et je crois que les voitures plus rapides conviennent à mon style de pilotage. Quant au championnat de F2, l'année a été assez difficile. Quand j'ai rejoint Hitech Grand Prix, l'équipe n'existait pas en F2 précédemment. Bien que ce ne soit que 12 personnes, il faut créer une cohésion. C'était une grande tâche, mais je pense que l'équipe a géré ça de manière fantastique."

"C'est un exploit que nous soyons capables de faire des arrêts au stand plutôt rapides et de commettre moins d'erreurs que d'autres équipes au niveau des réglages de départ. Ça mérite d'être remarqué, et surtout compte tenu de quelques pénalités que j'ai eues cette année – avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord – je pense que le classement général du championnat est prometteur." Mazepin fait notamment référence à la Course Principale de Spa-Francorchamps, où il a perdu la victoire sur pénalité après avoir tassé Yuki Tsunoda hors de la piste, et a d'ailleurs manifesté son mécontentement en percutant sèchement le panneau de la deuxième place en parc fermé.