Haas s'attend à souffrir du moteur Ferrari à Silverstone

Après deux week-ends pénibles en Autriche, Haas a ouvert son compteur en Hongrie grâce au point de la dixième place accroché par Kevin Magnussen. L'équipe américaine est en difficulté en ce début de saison, mais à Budapest un pari stratégique bien senti en début de course lui a permis de s'installer aux avant-postes dans le premier relais et d'en conserver le bénéfice pour que le pilote danois se maintienne dans le top 10 à l'arrivée. Certes une pénalité après la course l'a fait rétrograder d'une place, mais l'équipe américaine peut se satisfaire d'avoir saisi une telle opportunité créée par les conditions météorologiques.

Ce résultat qui laisse Williams comme la seule écurie à n'avoir pas encore marqué de point en 2020 ne fait toutefois pas oublier les problèmes d'une monoplace peu performante, sur laquelle le développement est à l'arrêt et qui souffre de la chute de puissance du moteur Ferrari. C'est avec ces paramètres en tête que Günther Steiner s'attend à souffrir considérablement à Silverstone, un tracé qui risque de mettre en lumière les lacunes de la VF-20. "Nous savons que Silverstone est très sensible à la puissance, donc il n'y aura aucune joie", prévient le directeur de l'écurie.

Steiner estime que Haas est actuellement englué dans le groupe des trois équipes de fond de grille, avec Williams et Alfa Romeo. À ce titre, les caractéristiques d'un circuit à l'autre pourraient faire la différence, tandis que toute opportunité sera à saisir en cas de circonstances particulières. "Nous sommes tous un peu pareil [avec Williams et Alfa Romeo] et je crois que c'est un peu la piste qui détermine qui est devant : est-ce qu'elle est à haute ou basse vitesse ? Il y a un peu de différence, mais je pense que nous sommes au milieu de ces équipes."

"C'est assez difficile pour nous de marquer des points en ce moment", poursuit Steiner, "particulièrement sur les Grands Prix qui arrivent, qui ne nous sont pas favorables. Nous essayons toujours de faire de notre mieux, et peut-être que nous pourrons trouver une opportunité comme celle que nous avons eue [en Hongrie], on ne sait jamais. Si l'on abandonne, on n'a jamais d'opportunité, donc il faut continuer à essayer d'en trouver. Mais on ne s'y attend pas vraiment."