Haas : "Il faut que le plafond budgétaire baisse"

Mesure inédite dans l'Histoire du championnat, le plafond budgétaire avait initialement été fixé à 175 M$ (153,8 M€ selon le taux de change établi au moment de l'accord), mais c'était avant que la pandémie de COVID-19 ne provoque le report et l'annulation de nombreux Grands Prix, avec le potentiel d'une perte de revenus gigantesque pour les écuries.

Un accord tacite a déjà été trouvé pour abaisser ce chiffre à 150 M$ – à peine un tiers de ce que dépensent Ferrari et Mercedes, même si de nombreux coûts sont exclus des restrictions et certaines écuries font campagne pour une limite encore plus drastique : McLaren a notamment suggéré un plafond de 100 M$.

"Il faut que ça baisse", insiste Günther Steiner, directeur de Haas F1 Team, auprès du site officiel de la F1. "Je respecte les grandes équipes et la difficulté de réduire les ressources humaines. Comme on dit, ce n'est jamais agréable de sauter dans une piscine quand l'eau est froide, mais à un moment, il faut le faire – sinon, on ne survit pas. C'est froid et c'est déplaisant, mais une fois que c'est fait, c'est fait."

"Cette crise nous donne une opportunité. Il nous faut faire survivre la F1. Ce n'est pas bien s'il ne reste que les trois écuries riches. Que McLaren et Renault veuillent abaisser le plafond est significatif. Ce sont des constructeurs automobiles. Ce sont de grandes équipes à mes yeux. Ils sont conscients de la direction dans laquelle le monde se dirige. Continuer ainsi n'a pas beaucoup de sens."

"La F1 changera, et en bien, j'espère. J'espère que nous aurons dix équipes qui pourront se battre pour le podium, et je sais que c'est trop optimiste, mais ce serait bien d'avoir au moins la moitié de la grille qui puisse se battre pour le podium, comme il n'y a pas si longtemps. J'espère que nous retrouverons une situation où ce n'est pas l'équipe qui a le plus gros portefeuille qui est Championne du monde mais celle qui travaille le mieux. J'espère que la crise va nous pousser dans cette direction. Mais je ne sais évidemment pas si ce sera le cas."

Une autre difficulté pourrait être un calendrier extrêmement chargé à partir de l'été, la Formule 1 gardant pour objectif de tenir autant de Grands Prix que possible afin d'assurer un maximum de revenus.

"Tout le monde va changer d'approche", souligne Steiner. "On ne pourra pas développer des évolutions et les mettre sur la voiture aisément. Si nous faisons 15 courses en six mois, ce ne sera pas une mince affaire. Il faut se rendre la vie non pas facile mais plus simple afin de ne pas commettre d'erreurs. Si on complique les choses et ouvre la possibilité de faire des erreurs, il n'y a que des désavantages. On dépense de l'argent à le faire, puis à essayer de comprendre ce qui cloche, et il n'y a pas de résultats, ce qui n'est pas bon."

Steiner sait de quoi il parle : l'an passé, Haas a passé la majeure partie de la saison à tenter de comprendre pourquoi les évolutions apportées à la VF-19 ne représentaient aucun gain de performance, ayant tardé à écouter les doutes d'emblée émis par le pilote Romain Grosjean. Cependant, ce genre d'épreuve pourrait avantager l'équipe face aux défis que vont devoir relever les dix teams de Formule 1.

"Nous avons déjà connu des temps difficiles. Nous avons moins de ressources humaines et avons l'habitude de plus grandes difficultés qu'un top team qui a deux personnes pour chaque job quand nous n'en avons qu'une. Mais c'est comme ça. Nous pouvons faire avec. Ce sera difficile pour nos employés, mais un challenge est une opportunité. Ce ne sera facile pour personne. Nous ferons de notre mieux et espérerons faire du meilleur travail que d'autres qui ont plus de ressources humaines", conclut Steiner.

Related video