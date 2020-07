Un stratège blessé a aidé Haas à tenter un pari en Hongrie

L'écurie Haas a connu un début de saison 2020 difficile, notamment à cause des performances en retrait du moteur Ferrari. Cependant, une décision osée de changer les pneus avant le départ en Hongrie, sanctionnée après la course par dix secondes de pénalité mais ayant permis à Kevin Magnussen de marquer un point, a été prise par Mike Caulfield, qui s'était blessé en Autriche.

"Il est normalement présent sur les courses mais il a fait une chute à vélo en Autriche et a dû subir une opération", a déclaré Günther Steiner, le directeur de l'équipe. Les deux monoplaces étaient équipées de gommes rainurées sur la grille, Romain Grosjean en intermédiaires et Magnussen en pneus pluie, mais l'équipe a perçu une opportunité à saisir au départ. Steiner revient sur cette décision.

"Si vous partez d'où nous étions et que vous ne faites rien de différent, il est difficile de gagner. Kevin voulait essayer des pneus pluie, et il a immédiatement vu pendant le tour de formation que ça séchait. Et il y a eu un peu de discussion entre nos stratèges, l'un d'eux étant en Angleterre cette semaine car il s'est cassé le bras la semaine dernière. Un des deux – l'autre étant ici – a dit à un moment 'allons-y pour les slicks, c'est en train de sécher. C'est une chance'. Et c'était une décision très rapide. Ils ont discuté entre eux et on l'a juste fait. Il n'y a pas eu de longue conversation ou autre. C'était juste une bonne idée d'essayer ça, vous savez. Nous n'avons rien à perdre."

Le changement de pneus a permis aux pilotes de remonter aux troisième et quatrième positions, avant de reculer dans la hiérarchie lorsque les pilotes plus rapides remontaient. Cependant, Magnussen a pu tenir la neuvième place en piste – la dixième sur tapis vert. Steiner qualifie toutefois ce résultat de très gratifiant pour l'équipe, qui a fait face à des moments difficiles durant le confinement.

"C'est important pour tout le monde. Nous étions en chômage partiel pendant trois, quatre mois avant d'aller en Autriche, et en Autriche, nos résultats n'étaient pas fantastiques, c'est le moins que l'on puisse dire. Les gars sont maintenant sur la route depuis trois semaines, donc partir d'ici avec [des] points est quelque chose qui apporte un surplus de moral. Les points parlent d'eux-mêmes pour une équipe de course. Je pense donc que tout le monde a fait un bon travail. Personne n'a abandonné et nous avons marqué des points. Vous savez, c'est le plus important."