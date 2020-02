La Haas VF-20 a pris la piste à son tour

Dans une journée où Renault et Williams procédaient également au shakedown de leur monoplace sur le tracé de Barcelone, qui avait déjà servi la veille au roulage de McLaren, Haas a offert la première vision de sa monoplace à la livrée remaniée. La monture de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen pour la campagne à venir a donc pu être aperçue dans son "milieu naturel".

Exit donc le noir et or lié à Rich Energy et retour donc au noir, au gris, au blanc et au rouge. Haas a dévoilé une première photo, avec Grosjean au volant. Lors des essais hivernaux qui débuteront ce mercredi, c'est Magnussen qui sera le premier en piste, la journée de jeudi sera réservée au Français, avant que les deux hommes se partagent le vendredi.