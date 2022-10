Haas mal informé par Wittich pour la réclamation d'Austin

Plusieurs sagas se sont conclues lors du week-end du Grand Prix de Mexico. Celle concernant la transgression du Règlement Financier par Red Bull et Aston Martin a fait les gros titres, au point de faire oublier celle sur la pénalité infligée à Fernando Alonso au Grand Prix des États-Unis.

Cela faisait plusieurs jours qu'Alpine cherchait à faire annuler la sanction de son pilote, qui l'avait privé de la septième place, et l'équipe y est finalement parvenue après deux audiences à Mexico, avec les commissaires FIA ayant officié sur le Circuit des Amériques. Ce qui a pesé dans la balance, ce sont les circonstances dans lesquelles Haas a porté réclamation contre Alonso à Austin, puisque l'équipe américaine s'est manifestée 54 minutes après la publication du classement provisoire de la course. Or le délai réglementaire n'est que d'une demi-heure.

Günther Steiner, directeur de la structure, a néanmoins révélé ce week-end qu'un officiel de la FIA avait informé son équipe qu'elle disposait d'une heure pour porter réclamation. Interrogé par Sky Sport sur le nom du responsable, l'Italien a répondu : "Le directeur de course", à savoir Niels Wittich.

Frustré par "ce que les responsables de la F1 nous disent et ne défendent pas", Steiner a également fait part de son agacement quant à l'utilisation du drapeau noir et orange, qui a été présenté trois fois à son pilote Kevin Magnussen tout au long de la saison mais qui ne l'a pas été pour Fernando Alonso et Sergio Pérez à Austin, menant à la réclamation de Haas après l'arrivée.

"Le drapeau noir et orange, nous ne l'avons pas eu une fois cette année, nous l'avons eu trois fois", a pesté le directeur. "Et puis il n'est pas montré pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal. Donc je ne sais pas, nous ne pouvons pas faire grand-chose là-dessus. J'espère sincèrement que tout se mettra en ordre parce que, pour les spectateurs, ce n'est pas bon que d'autres [pilotes] reçoivent un traitement différent."

"Pour nous, c'est un peu tard maintenant, nous avons eu [le drapeau noir et orange] trois fois déjà. Ils auraient dû se pencher sur la question avant, pas maintenant, car on ne peut pas réparer ce pour quoi nous avons été pénalisés. Nous avons potentiellement perdu des points, ça ne me donne aucune satisfaction [que le système] change maintenant."