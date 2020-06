Häkkinen voit en Bottas un candidat au titre mondial en 2020

En 2018, Valtteri Bottas a connu une saison très difficile avec une cinquième place au classement des pilotes et aucune victoire, pendant que son équipier, Lewis Hamilton, remportait le titre mondial et 11 succès. Le Finlandais avait alors promis de revenir plus fort et, début 2019, il a remporté le Grand Prix d'Australie, en ouverture de la saison. Il en avait alors profité pour révéler qu'il sentait être un pilote plus complet, et plus fort mentalement.

Il a ajouté trois succès à ce total dans le courant de la saison mais face à Hamilton et ses 11 victoires, il y avait tout de même un écart de 87 points en fin de saison. Bottas a tout de même été prolongé pour 2020 et malgré le retard pris dans la saison, qui devrait débuter le 5 juillet à Spielberg en Autriche, il nourrit des espoirs de progrès face à son sextuple Champion du monde d'équipier, et ne vise rien de moins que le titre mondial.

Moins menaçant en interne pour Hamilton que ne l'était Nico Rosberg, Bottas sait qu'il tient avec Mercedes une de ses seules chances d'être Champion du monde. Par ailleurs, son avenir n'est pas assuré et Daimler pourrait préférer le voir partir en 2021 pour accueillir Sebastian Vettel avec Hamilton, et il est conscient qu'un titre mondial pourra lui ouvrir bien plus de portes, voire lui permettre de rester au sein de l'équipe pour au moins une année de plus. Pour l'un de ses managers, Mika Häkkinen, Bottas est plus prêt que jamais à relever ce défi.

"Valtteri a une très bonne place chez Mercedes", a déclaré le double Champion du monde. "C'est un très bon pilote, et je suis convaincu du fait qu'il est meilleur que jamais. J'ai des attentes très élevées pour lui, pour qu'il soit Champion du monde cette année, et c'est ce sur quoi nous avons travaillé très dur depuis des années, [pour lui donner] toutes les qualités, tous les outils afin qu'il puisse y parvenir. Il travaille très dur."

