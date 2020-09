Häkkinen : "Difficile de se souvenir de toutes les règles"

Trois jours après les mésaventures de Lewis Hamilton à Sotchi, Mika Häkkinen retient deux enseignements du Grand Prix de Russie. Le Finlandais pointe l'importance cruciale du moindre détail, y compris pour le tandem formé par le meilleur pilote et la meilleure voiture, tout en évoquant la responsabilité du pilote et de son entourage en amont. Pour avoir effectué deux simulations de départ dans une zone où ce n'était pas autorisé, le sextuple Champion du monde a en effet écopé d'une double pénalité de cinq secondes le privant de lutter pour la victoire.

"La pénalité de dix secondes infligée après les deux simulations de départ réalisées par Lewis Hamilton avant de rejoindre la grille découle d'une erreur très inhabituelle, particulièrement de la part d'une équipe et d'un pilote qui sont habituellement très attentifs à respecter les règles et les procédures", fait remarquer Mika Häkkinen dans sa chronique pour Unibet. "Il est difficile pour un pilote de se souvenir en permanence de toutes les règles. C'est la raison pour laquelle les briefings avant la course sont si importants, car cela donne aux ingénieurs et au management l'opportunité de passer en revue ce que l'on peut et ne peut pas faire. Surtout lorsque certaines règles peuvent être spécifiques à un Grand Prix ou à un circuit. Lewis a vérifié auprès de son ingénieur s'il pouvait faire des simulations de départs, mais il les a malheureusement faites au mauvais endroit."

"Ces pénalités sont venues s'ajouter à une situation habituelle, qui a vu Lewis signer la pole position mais avoir des pneus moins favorables [pour le début de course]. Son erreur en Q2, lorsqu'il a dépassé les limites de la piste, puis le drapeau rouge provoqué par l'accident de Sebastian Vettel, l'ont contraint à utiliser les pneus tendres. C'est un week-end lors duquel le leader du championnat a connu une série de petits problèmes qui l'ont empêché d'avoir une chance de gagner. J'ai vécu ça de nombreuses fois. Les petites choses comptent vraiment, c'est pourquoi l'attention aux détails est si importante. Ça fait la différence entre gagner et perdre, à chaque fois."

Lewis Hamilton a d'abord vivement réagi, jugeant la sanction injuste et dénonçant une volonté d'enrayer sa domination. Recadré par Ross Brawn et Michael Masi, le Britannique a fait son mea culpa. En revanche, alors qu'une erreur commise à Monza avait déjà mené à une pénalité à son encontre, il jure de tout mettre en œuvre pour ne plus s'exposer à une telle situation.

"Je suppose que nous allons passer le règlement en revue et identifier les zones dans lesquelles il manque des règles, les zones dans lesquelles aucune pénalité n'a été donnée jusqu'à présent", souligne-t-il. "Nous essaierons de tous les trouver et ainsi nous assurer de couvrir de tout ce dont nous avons conscience. Je pense que personne n'avait jamais été sanctionné pour ça auparavant, alors nous y travaillerons. Nous avons traversé les saisons précédentes sans prendre de pénalités, donc nous devons nous assurer de ne leur donner aucune raison, pas même un soupçon de raison, de pouvoir le faire."