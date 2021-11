Häkkinen : "Si la F1 était du tennis, je dirais Avantage Hamilton"

Emballé par le duel que se livrent Lewis Hamilton et Max Verstappen cette saison, Mika Häkkinen estime que le septuple Champion du monde a désormais l'avantage, même si le pilote Red Bull est toujours leader du championnat et dispose même d'une première occasion théorique d'être sacré lors du prochain Grand Prix, à Djeddah. Aux yeux du Finlandais, les efforts de Mercedes avec sa monoplace 2021 sont en train de payer au meilleur moment possible.

"Si la Formule 1 était un match de tennis, je dirais 'Avantage Hamilton' après ses victoires dominatrices au Brésil et au Qatar", avance le double Champion du monde dans sa chronique pour Unibet. "Même si Max Verstappen mène le Championnat du monde avec huit points d'avance, Mercedes a répondu en donnant à Lewis Hamilton une voiture avec laquelle il peut vraiment se battre pour défendre son titre. Dimanche, Lewis était totalement en contrôle après sa grosse performance en qualifications. Sa Mercedes n'avait pas le même avantage de vitesse de pointe qu'au Brésil, où il avait un nouveau moteur, mais dans les courbes du Qatar elle avait un avantage clair sur la Red Bull."

"Après les événements du Brésil, c'était au tour de Max d'écoper d'une pénalité au Qatar, après n'avoir pas ralenti sous double drapeau jaune. C'est l'une des règles de sécurité les plus importantes en Formule 1, qui exige que les pilotes ralentissent et soient prêts à s'arrêter. Comme Lewis l'a fait au Brésil, Max est remonté rapidement en course, passant quatrième dans le premier tour. Les prétendants au titre mondial étaient à un autre niveau et la concurrence loin derrière."

Nous assistons à une guerre sportive entre Mercedes et Red Bull. Mika Häkkinen

Mika Häkkinen n'hésite pas à parler de "guerre sportive" entre les différents acteurs, dans un contexte particulièrement tendu. Il aspire également à un dénouement spectaculaire lors de la toute dernière manche de la saison, à Abu Dhabi.

Verstappen et Hamilton à l'arrivée du Grand Prix du Qatar.

"Selon moi, nous assistons à une guerre sportive entre Mercedes et Red Bull", assure-t-il. "C'est une lutte entre Lewis et Max, entre les patrons Toto Wolff et Christian Horner, et entre les 2000 personnes qui travaillent pour eux. Nous avons déjà vu des moments tendus et je sais que nous en verrons d'autres. [...] Si Lewis gagne à nouveau en Arabie saoudite et signe le meilleur tour en course, et que Max termine deuxième – une forte possibilité –, les deux pilotes aborderont la dernière manche du championnat à égalité de points. Ce serait une fin extraordinaire pour une saison incroyablement serrée."

Alors que les polémiques extra sportives ont émaillé les deux derniers rendez-vous, à Interlagos puis Losail, l'ancien pilote souligne aussi le "travail incroyablement difficile à faire" de la FIA pour arbitrer le duel. "Ils ont pris des décisions difficiles au Brésil et ils ont dû faire de même au Qatar", précise-t-il. "Cela montre que les officiels s'efforcent d'adopter une approche équilibrée, de laisser les pilotes courir mais aussi de rappeler à tous que les règles doivent être respectées. Sinon, c'est le chaos."

Bluffé par Alonso

Fernando Alonso sur le podium à Losail.

Outre la lutte au sommet, Mika Häkkinen a apprécié le comeback sur le podium de Fernando Alonso lors du Grand Prix du Qatar, le Finlandais saluant la longévité de l'Espagnol et son acharnement sans concession.

"Il a commencé à courir en Formule 1 18 mois après ma retraite, et son premier podium remonte à il y a plus de 18 ans !" remarque-t-il. "Félicitations à lui d'avoir maintenu la concentration, la forme physique et la passion pour courir à ce niveau si longtemps. Une fois de plus, Fernando a montré sa grande habileté en début de course, profitant d'une bonne position sur la grille après les pénalités infligées à Max et Valtteri Bottas. Je trouve que sa manœuvre par l'extérieur sur Pierre Gasly au premier tour montre toutes les années d'expérience et la confiance qui va avec. C'était comme au bon vieux temps de voir Hamilton-Alonso en haut du classement."