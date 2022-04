Häkkinen craint un Hamilton "irrité" sans le soutien de Bottas

Faisant équipe lors de 100 Grands Prix en cinq ans, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont formé de 2017 à 2021 l'un des partenariats les plus durables et victorieux de l'Histoire de la Formule 1. L'un des plus sains également : certes frustré par son incapacité à rivaliser avec son coéquipier régulièrement, Bottas a fait preuve d'un esprit d'équipe remarquable et a grandement contribué aux neuf titres mondiaux (quatre chez les pilotes, cinq côté constructeurs) remportés par Mercedes lors de cette période.

Pour 2022, Mercedes a toutefois fait appel à son protégé George Russell, qui restait sur trois premières saisons convaincantes en Formule 1 avec l'équipe Williams. Russell pourrait donner plus de fil à retordre à Hamilton que Bottas, et Mika Häkkinen n'exclut pas que cela change l'ambiance dans l'écurie…

"Je crois et je sais, de mon expérience, que Lewis est relativement sensible", a déclaré le double Champion du monde avant le Grand Prix de Bahreïn sur la chaîne YouTube d'Unibet. "C'est quelqu'un de sensible. Quand Valtteri était le coéquipier de Lewis, le travail d'équipe était parfait. Désormais, le soutien qu'il va avoir de Russell… Le travail d'équipe pourrait être perdu. C'est là que Lewis peut devenir irrité."

Lewis Hamilton a retrouvé son ancien coéquipier Valtteri Bottas sous de nouvelles couleurs

Bien évidemment, on retrouvera parmi les principaux rivaux des pilotes Mercedes ceux de Red Bull, qui semblent disposer d'une monoplace plus performante – et notamment le Champion du monde en titre, Max Verstappen. Häkkinen a fait une prédiction étonnante : un gain de performance de deux dixièmes pour la nouvelle tête couronnée, qui faisait déjà indéniablement partie des pilotes les plus véloces du plateau.

"Je suis sûr qu'il sera plus rapide que jamais", a assuré le Finlandais. "D'après mon expérience, je sais qu'un titre fait gagner environ deux dixièmes au tour. C'est incroyable, mais ça rend plus confiant. Le pilotage devient plus précis. On ne va pas seulement à pleine vitesse, on sait aussi en quoi consiste un bon tour. Je pense que Max en est capable. Mais la question est de savoir quel sera son niveau de risque. On verra quels risques il est prêt à prendre."

Quant à Sergio Pérez, qui a joué un rôle majeur dans le titre de Verstappen en résistant à Hamilton malgré ses pneus usés au Grand Prix d'Abu Dhabi, il s'est néanmoins montré nettement en deçà de son chef de file sur l'ensemble de sa première campagne chez Red Bull, et Häkkinen n'a ainsi pas de grands espoirs pour lui. "Je ne veux pas dire que je ne le respecte pas, car il est rapide, mais si je le regarde dans l'ensemble, je ne pense pas qu'il ait la moindre chance de devenir Champion du monde", a-t-il conclu sans détour.

