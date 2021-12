Häkkinen estime que Masi a pris la bonne décision

Mika Häkkinen ne s'y trompe pas à l'heure d'évoquer la finale de la saison 2021 : "Nous en parlerons longtemps !". Le double Champion du monde a confié qu'il n'arrivait "pas à croire" ce qui s'était passé lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, qui s'est terminé par la victoire et le sacre de Max Verstappen aux dépens de Lewis Hamilton. "Ils avaient tous les deux l'air totalement choqués, même si leurs mots après la course faisaient plaisir à entendre. Ce sont de parfaits ambassadeurs pour la F1", assure-t-il dans sa chronique pour Unibet.

L'avis du Finlandais sur le scénario qui a fait polémique, consécutif à l'intervention de la voiture de sécurité et à la manière dont la course a été relancée, n'est toutefois pas ambigu. Malgré les réactions fortes provoquées par ce final, allant jusqu'à la réclamation déposée par Mercedes et rejetée avant un hypothétique appel, Mika Häkkinen considère que Michael Masi a bien fait de relancer la course.

"Le directeur de course Michael Masi a-t-il eu raison d'accélérer la fin de la période de Safety Car, en laissant les voitures entre Max et Lewis se dédoubler et en relançant la course pour un tour ? Je pense que ça aurait été bien pire si ce Championnat du monde s'était terminé derrière un Safety Car. Ça aurait vraiment été une douche froide", estime l'ancien pilote McLaren.

"La décision du directeur de course, soutenue ensuite par les quatre commissaires, est basée sur sa compréhension du règlement, y compris sa responsabilité de décider quand la voiture de sécurité rentre au stand. L'équilibre des décisions entre la sécurité et la promotion de la course est la tâche la plus difficile du directeur de course."

"Si l'on regarde le résultat, en matière de sécurité et de promotion de la course, Michael a fait son travail. Si Mercedes décide de contester le résultat de la course et du Championnat du monde des pilotes, les décisions qui ont été prises et la façon dont les règles ont été appliquées seront examinées en détail. Je ne crois pas que les résultats changeront."

Devant cette conclusion qui a tourné à l'avantage de Red Bull Racing, Mika Häkkinen tient à saluer avec insistance le niveau affiché par Max Verstappen et Lewis Hamilton tout au long de cette saison historique, qui les a vus se présenter au dernier Grand Prix à égalité de points.

"C'était le combat le plus serré possible, une saison qui semblait aller dans le sens de Red Bull jusqu'à ce que Lewis revienne fort vers la fin", constate-t-il. "Ses victoires au Brésil, au Qatar et en Arabie saoudite ont montré pourquoi il était une telle star. Je pense vraiment qu'il a porté son équipe."