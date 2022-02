Häkkinen : Verstappen et Hamilton prennent "des risques énormes"

La saison 2021 de Formule 1 a été le théâtre d'un duel à couteaux tirés pour le titre mondial entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, duel lors duquel les deux prétendants au sacre ont passé un certain temps roue contre roue et n'ont pas toujours cédé de terrain face au risque d'accrochage. Si Hamilton a parfois dévié de sa trajectoire pour éviter une collision, plusieurs accidents spectaculaires se sont produits malgré tout.

Vingt ans après sa retraite, le double Champion du monde Mika Häkkinen garde un œil avisé sur la catégorie reine du sport automobile. S'il comprend pourquoi Verstappen et Hamilton ont une telle approche, cette dernière est aux antipodes de la sienne en raison du grave accident qu'il a eu à Adélaïde en 1995, lors duquel il a subi une fracture du crâne et une hémorragie interne notamment, si bien qu'il était resté hospitalisé pendant deux mois.

"De nos jours, les voitures de Formule 1 sont extrêmement sûres, et cette sécurité pour laquelle les voitures et les circuits sont conçus donne aux pilotes une confiance supplémentaire pour prendre ces risques, et cela soulève le débat", analyse Häkkinen, qui est membre de la Laureus World Sports Academy. "C'est vraiment compliqué quand on est assis sur un canapé, quand on est au Grand Prix et qu'on regarde depuis le Paddock Club ou dans le paddock, sans être assis dans la voiture, sans avoir cette pression où l'on sait que chaque point compte à la fin de la saison et qu'il faut prendre ces risques."

"Mais est-ce mon style de faire les choses qu'ont faites ces deux pilotes ? Pas vraiment. Ce n'est pas mon style et la raison pour laquelle ce n'est pas mon style est que j'ai eu un accident très grave il y a de nombreuses années en Formule 1, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital et je sais la douleur que c'est quand ça tourne mal. Je la connais, cette douleur. Ces deux pilotes ne connaissent pas ça, alors ils prennent des risques, des risques énormes, et ils comptent beaucoup sur la sécurité de la voiture et du circuit. C'est pour ça qu'ils le font. Mais en même temps, je vais vous dire, c'est un spectacle, les fans adorent ça. Ils sont en délire."

Mika Häkkinen

Verstappen a en tout cas remporté son premier titre à l'issue d'une saison époustouflante lors de laquelle il a fini dans le top 2 à 18 reprises en 22 Grands Prix, et d'après Häkkinen, il peut encore progresser, même si ce ne sera pas facile : "Naturellement, si Max se tient à l'écart des problèmes, évite les accidents, reste en bonne santé, c'est la seule manière de gagner continuellement en performance. Mais vous savez, l'esprit humain est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, et chacun est différent, alors c'est à nous de savoir ce que nous voulons accomplir demain dans la vie."

Reste à savoir si Hamilton continuera de tirer la bourre à Verstappen en 2022, ayant perdu le championnat l'an passé en raison d'une décision contestable et contestée de la direction de course quant à la procédure de relance après l'intervention de la voiture de sécurité. Près de deux mois après ce fameux Grand Prix d'Abu Dhabi, le pilote Mercedes ne s'est toujours pas exprimé publiquement sur son avenir, et le doute persiste.

"Lewis a vécu une aventure vraiment longue en Formule 1", commente Häkkinen. "Il y a tant d'éléments qu'il doit prendre en compte quant à continuer. Lewis a la confiance désormais, et au fil de cette aventure, il a gagné régulièrement, il est monté sur la plus haute marche du podium. Tout le monde l'a regardé en se disant : 'Wow, tu es génial'. Et il se dit que cela doit continuer ainsi. Qu'il parte maintenant et ne continue pas la course ? Eh bien, on ne sait jamais ce que prévoit un pilote pour l'avenir."

"Mais revenir en Formule 1 et continuer de courir cette année, ça va être très intéressant pour Lewis, car nous savons tous que la réglementation en Formule 1 a énormément changé, ce qui signifie que les designers doivent créer de toutes nouvelles voitures en partant d'une feuille blanche. Cela va être une toute nouvelle voiture, et il est possible que les designers ne conçoivent pas une monoplace optimale. Or, si cela arrive à Lewis, s'il n'a pas une voiture optimale, ça va être vraiment dur à accepter. Quand on est au sommet de la montagne et qu'on gagne tout le temps, s'il faut commencer à escalader la montagne à nouveau parce qu'on n'a pas la meilleure voiture, alors il faut gérer ses émotions. Ça va être vraiment dur. Il y a donc beaucoup de points d'interrogation. Nous ne savons pas s'il va revenir en course, mais espérons-le."