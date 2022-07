Hamilton "absolument soufflé" par le soutien du public en France

Sur le podium, à l'applaudimètre, il n'y a pas eu photo : Lewis Hamilton a été le pilote le plus acclamé après sa seconde place lors du Grand Prix de France. Un soutien déjà clairement exprimé par la foule dès jeudi sur le Circuit Paul Ricard et qui ne s'est donc pas démenti, au terme d'une épreuve où certains des autres favoris de la foule, à savoir Charles Leclerc ou encore les pilotes français, ne se tenaient pas sur la "boîte".

S'il est souvent le premier à saluer les publics des différents sites où la Formule 1 se rend – au point d'être parfois moqué pour cette habitude de longue date –, le septuple Champion du monde a semblé particulièrement surpris et touché par ce qu'il a vécu du côté du Castellet tout au long du week-end du Grand Prix, qui a par ailleurs annoncé une fréquentation totale de 200'000 personnes sur les trois journées de compétition.

"Une autre chose que j’aimerais dire, c’est que je ne me serais jamais attendu au soutien que j’ai reçu ici en France", a tenu à exprimer le Britannique au micro de Canal+ ce dimanche. "J’ai été absolument soufflé par le public ici et je veux vraiment vous remercier pour votre soutien, c’est… Honnêtement, ça me donne la chair de poule de recevoir un tel soutien, j’ai vraiment apprécié."

Lewis Hamilton signe des autographes lors du GP de France

Interrogé auparavant sur sa course, terminée à dix secondes du vainqueur Max Verstappen, et la sensation après cette seconde place, la première pour Mercedes cette saison, Hamilton a répondu : "Honnêtement, c'est assez extraordinaire. Nous avons eu des troisièmes [places] auparavant, mais quand j’ai vu que j’étais deuxième, je me suis dit : ‘Oh, c’est si malheureux pour Charles, il faisait un super boulot’. Et avec le rythme qu’ils avaient par rapport à nous ce week-end, j’espérais juste pouvoir me battre pour le podium [au maximum]. Donc être second est génial, c’est un gros résultat pour l’équipe."

Amené à commenter le fait que son 187e podium en carrière signifiait qu'il en comptait désormais plus qu'Alain Prost (106) et Ayrton Senna (80) réunis, Hamilton a simplement déclaré : "Aujourd’hui, nous nous tenons sur les épaules de géants. Ces gars, par le passé, étaient phénoménaux et je suis fier d’être là-haut avec eux et de représenter la discipline comme ils l’ont fait."