Hamilton a "absolument tout donné" pour tenter de battre Verstappen

Les qualifications du GP de Bahreïn 2021 ont confirmé ce que Mercedes entrevoyait après les tests hivernaux : Red Bull Racing est bien l'épouvantail de ce début de saison et Max Verstappen n'a laissé aucune chance à Lewis Hamilton de le devancer dans l'exercice des qualifications.

Le septuple Champion, second, a été repoussé à près de quatre dixièmes et a expliqué après la séance qu'il ne pouvait rien faire de mieux. "Félicitations à Max", a-t-il d'abord déclaré. "Il a fait un sacré bon boulot, il a été si rapide sur ce dernier tour. J'ai absolument tout donné, mais malheureusement ça ne suffisait pas."

Même si le Néerlandais a signé la pole assez aisément, Hamilton tient à mettre en avant les progrès effectués par Mercedes depuis les tests de pré-saison. Le défi est désormais de trouver du rythme. "Il y a toujours plus [à faire], mais c'était le mieux que je pouvais faire, c'est sûr. J'ai tiré absolument tout ce que je pouvais de la voiture."

"Je pense que jusqu'ici nous avons fait du très bon travail depuis les essais. Les gars de l'usine ont vraiment fait un travail incroyable. Et notre analyste aéro, Kim [Stevens], elle nous a donné d'excellentes informations qui nous ont permis de faire des vérifications et d'amener la voiture là où nous en avions besoin pour nous rapprocher de Red Bull. Je pense qu'être aussi proche, étant donné que nous étions un peu en retard lors des essais, [est une bonne chose]."

Bottas veut jouer la carte collective face à Verstappen

Quant à Valtteri Bottas, finalement troisième après avoir été en difficulté, il a indiqué avoir gaspillé un train de tendres en Q1, ce qui l'a mis en difficulté pour les derniers relais de la séance puisqu'il ne disposait plus que d'un seul train de gommes neuves.

Toutefois, le Finlandais espère que le salut de Mercedes en course viendra d'une collaboration tactique face à la seule Red Bull dans le top 10. "Ce n'était pas trop mal, mais évidemment pas là où nous souhaitions être. Mais au moins je pars troisième, et à partir de là, tout est possible et bien entendu le but c'est uniquement demain. Bien sûr, nous avons deux voitures dans la lutte face à Max, donc je suis sûr que nous pouvons coopérer et faire quelque chose de bien."