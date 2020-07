Hamilton sur Albon : "C'était un incident de course"

Doté de gommes neuves par rapport à celles des Mercedes qui menaient la danse, Alexander Albon savait avoir une chance de remporter sa première victoire en Formule 1, à une dizaine de tours de l'arrivée au Red Bull Ring. L'Anglo-Thaïlandais a lancé l'assaut sur Lewis Hamilton par l'extérieur au virage 4 et était presque passé complètement devant lorsque les deux monoplaces se sont accrochées, la Mercedes s'en tirant indemne tandis que la Red Bull est partie en tête-à-queue. Les commissaires ont rapidement décidé d'infliger une pénalité de cinq secondes à Hamilton, qui a reculé à la quatrième place du classement final à deux dixièmes de la McLaren de Lando Norris.

Cet incident n'est pas sans rappeler la collision qui avait eu lieu entre les deux hommes au Grand Prix du Brésil 2019 ; Albon avait déjà été privé d'un premier podium en Formule 1. Cependant, d'après Hamilton, les circonstances des deux accrochages sont très différentes.

"Tout d'abord, j'ai un immense respect pour Alex", déclare le sextuple Champion du monde. "Je pense qu'il est un jeune homme super talentueux, et je n'ai pas le moindre ressentiment ni rancune envers lui."

"Au Brésil, il m'a vu venir droit vers lui. C'était complètement ma faute, et j'ai essayé de le reconnaître avec dignité. [Dimanche], à mon avis, c'était un incident de course. Il avait de bien meilleurs pneus. J'ai abordé le virage avec l'intention de le bloquer – je défendais ma position, forcément. J'ai pris le virage comme d'habitude, avec le volant très tourné pour ce faire. La piste est en dévers dans ce virage, et beaucoup de pilotes y ont donc du sous-virage. Cependant, je n'ai pas réaccéléré, j'ai simplement continué à décélérer, et il a sauté sur l'accélérateur, comme il avait énormément d'adhérence. Il avait encore la largeur d'une voiture à sa gauche." Albon, lui, affirme qu'il ne pouvait pas se décaler davantage.

"Et finalement, nous nous sommes touchés. C'est malheureux que nous nous soyons accrochés, je ne veux jamais m'accrocher avec qui que ce soit. Je pense vraiment que c'était malencontreux, mais je dois respecter la décision qu'ont finalement prise les commissaires, il n'y a pas d'objection à faire."

Hamilton avait pourtant présenté ses excuses à Albon par médias interposés après la course, mais il explique l'avoir simplement fait par prudence. "Dans le feu de l'action, on n'a pas toujours tous les points de vue, et je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive. J'ai ensuite regardé le replay et je pense que c'était un incident de course."

Enfin, le directeur de course Michael Masi explique la décision prise par les commissaires, qui va à l'encontre de l'analyse de Hamilton : "Alex avait de l'élan à l'extérieur. Le point de contact, d'après l'explication des commissaires, était la roue avant gauche de Lewis avec la roue arrière droite d'Alex ; c'est pourquoi ils ont jugé que ce n'était pas un incident de course. Selon eux, Alex était effectivement à la limite de la piste, plus ou moins, et avait achevé la manœuvre de dépassement. Pour eux, il n'y avait rien d'autre à ajouter. C'était une infraction relativement simple pour un accrochage."