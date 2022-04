Hamilton sera un pilote "plus agressif" en 2022

La saison 2021 restera gravée dans l'histoire, après la bataille pleine de suspense entre les deux prétendants au titre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Les duels en pistes reflétaient l'intensité de cette lutte, avec quelques touchettes et même de gros accidents (comme à Silverstone et Monza). Dans de nombreuses situations, Max Verstappen était plutôt du style à forcer le passage, tandis que Lewis Hamilton avait tendance à lever le pied pour éviter le contact. Cela avait notamment été le cas en début de saison, à Imola ou à Barcelone.

Les coups étaient plus rugueux en fin de saison, quand Verstappen forçait son rival à sortir large à deux reprises, au Brésil et à Abu Dhabi. Dans le premier cas, le Néerlandais dépassait également les limites de piste de plusieurs mètres, tandis qu'il était resté dans les clous pour la dernière manche de la saison. Hamilton avait alors été autorisé à conserver sa place (acquise en coupant la chicane), relançant le débat sur la constance des décisions des commissaires.

Interrogé par Motorsport.com sur les manœuvres de son rival en 2021 et si cela allait modifier son style de pilotage, Hamilton a annoncé du changement. "Je serai un pilote plus agressif cette année, vous verrez", a signalé le septuple Champion du monde. La même question lui a été posée ce matin, en amont de la première séance d'essais libres à Bahreïn, lors de la conférence de presse des pilotes.

"Je ne sais pas. Enfin, je pense que vous ne devriez pas me poser cette question", répondait alors Hamilton. Le pilote Mercedes a également déclaré qu'un désir de vengeance, après les décisions controversées d'Abu Dhabi, ne lui ressemblerait pas. "Ce n'est pas la façon dont j'appréhende la saison. J'essaye simplement d'être le meilleur possible. Je veux voir s'il y a un moyen de hausser mon niveau, ou de piloter au moins comme en fin de saison dernière. Au sein de l'équipe, on sait qu'il y aura de nombreux obstacles durant l'année. Mais j'adore ça, et je n'ai pas ce besoin de revanche."

"Je pense que j'essaierai juste d'être le meilleur pilote que je puisse être cette année", poursuivait-il. "Je pense que je peux faire plus encore, que ce soit dans ou en-dehors de la voiture. On a également beaucoup de travail à faire pour la diversité dans le sport, donc je continuerai à me battre pour cela également."