Hamilton reconnaît ses torts mais ne s'excusera pas auprès d'Alonso

Quatrième sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique, Lewis Hamilton n'a pas vu la fin du premier tour. Le pilote Mercedes, qui a profité du mauvais envol de Sergio Pérez pour prendre la troisième place, avait Fernando Alonso dans son viseur au sommet du Raidillon. S'étant déporté vers l'extérieur dans une tentative de dépassement aux Combes, le pilote Mercedes a toutefois fini dans les airs.

En se rabattant sur Alonso à l'entrée du virage, Hamilton est entré en contact avec le pneu avant droit de l'Espagnol. Celui-ci a servi de tremplin pour le septuple Champion du monde, qui a décollé sur quelques mètres avant de lourdement retomber au sol. Les deux chocs ont été suffisamment importants pour mettre fin à la course du #44.

Interrogé par Motorsport.com sur son accident, Hamilton a reconnu ses torts : "C'était clairement ma faute. C'est malheureux [mais] c'est la course. J'ai tout donné, j'ai essayé de doubler par l'extérieur dans le cinquième virage. Je n'ai pas laissé assez de place et j'en ai payé le prix. Ce n'était pas intentionnel."

"Je me souviens avoir vu le sol, c'était vraiment très haut. Je suis reconnaissant d'être encore en vie et en forme. Je pouvais entendre que quelque chose était cassé dans la boîte de vitesses. En revenant [au stand], j'aurais cassé beaucoup de choses à l'arrière alors on m'a dit d'arrêter. Mais évidemment, à ce moment-là, on espère pouvoir continuer."

Quelques instants après l'accident, Alonso a fait part de sa colère dans un message radio incendiaire, qui a été retransmis à la télévision. "Quel idiot de fermer la porte à l'extérieur. On pris un super départ mais ce type ne sait piloter qu'en partant le premier", avait ainsi pesté le double Champion du monde. Mis au fait des commentaires de son ancien coéquipier, Hamilton a répondu, au sujet d'éventuelles excuses : "Je l'aurais fait jusqu'à ce que j'entende ce qu'il a dit."

"Je n'ai pas vraiment de réponse à lui donner. Je sais comment ça se passe dans le feu de l'action, mais c'est bien de savoir ce qu'il pense de moi", a-t-il ajouté. "C'est mieux que ce qu'il ressent soit étalé au grand public. Comme je l'ai dit, ce n'était pas intentionnel et j'en prends la responsabilité. C'est ce que font les adultes."

Le départ du GP de Belgique

L'incident, examiné par les commissaires de la FIA, a été classé sans suite, ces derniers ayant jugé qu'il résultait de la pagaille habituelle causée par le premier tour de course.

"Les roues avant de Hamilton étaient devant celles d'Alonso à l'entrée du virage. Alonso a mis sa voiture hors-trajectoire, vers l'intérieur, avec les deux pneus du côté droit complètement sur le vibreur et même un peu à l'intérieur du vibreur. À aucun moment Alonso n'a semblé perdre le contrôle ou sous-virer. Hamilton a tourné vers le point de corde avec Alonso toujours à côté et l'accrochage s'est produit. Les commissaires ont estimé qu'il s'agissait d'un incident de premier tour, avec beaucoup de mouvements parmi les voitures dans les premiers virages, et n'ont donc pris aucune mesure supplémentaire", a-t-on appris dans un communiqué.

Les pilotes sont tenus de se rendre au centre médical lorsqu'ils sont victimes d'un accident majeur, néanmoins Hamilton ne s'est pas immédiatement plié à cette obligation. Il a fallu attendre la protestation du directeur de course, Niels Wittich, pour que le pilote Mercedes aille se faire examiner.

En conséquence, les commissaires ont infligé un avertissement à Hamilton : "Les commissaires ont reçu un rapport du directeur de course selon lequel Hamilton a refusé de se rendre au centre médical après son accident au premier tour, où le seuil d'alerte médicale a été dépassé, et ne s'y est rendu que lorsque le directeur de course a informé [Mercedes] que d'autres mesures pourraient être prises s'il ne le faisait pas."

Propos recueillis par Luke Smith