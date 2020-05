Hamilton a parfois eu des envies d'année sabbatique

Auréolé de six titres de Champion du monde, Lewis Hamilton est en course pour égaler le record absolu détenu par Michael Schumacher avec sept couronnes mondiales. Le Britannique a déjà fait savoir qu'il avait l'intention de rester en Formule 1 quelques années encore, néanmoins l'envie de faire une pause lui a aussi plusieurs fois traversé l'esprit. Aujourd'hui, l'attente forcée qu'a provoquée la crise du coronavirus change définitivement la donne et l'intéressé veut transformer la période actuelle en opportunité.

"Je suis globalement quelqu'un de très calme", explique-t-il dans une interview publiée par Mercedes. "J'aime profiter de mon temps et je crois qu'il est vraiment important pour nous tous de le faire. Je suis un mordu de travail, et une fois que l'on est dans le rythme, on ne fait que bouger, passer d'une chose à l'autre, à l'entraînement, en s'assurant de trouver cet équilibre. Au cours de ces cinq dernières années, il y a des moments où je me suis probablement dit qu'il serait bon pour mon corps et mon esprit de prendre du repos pendant un an. Mais on ne peut pas s'éloigner."

"Pour un athlète dans la fleur de l'âge, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de partir pendant un an puis de revenir. La technologie va si vite, à un tel rythme, qu'il faut rester au courant en ce qui concerne la voiture et le développement, et prendre un congé sabbatique n'est tout simplement pas une option. Mais on nous a presque donné un congé sabbatique partiel [avec le confinement], dont je profite, et je me sens plus frais et en meilleure santé que je ne l'ai jamais été. La difficulté pour tout le monde est de garder les idées claires."

Cette période d'inactivité forcée pour les sports mécaniques représente une opportunité de travailler au mieux la préparation physique pour certains pilotes, ce que s'attache à faire Lewis Hamilton depuis près de deux mois et l'annulation du Grand Prix d'Australie. "Cette période donne plus de temps pour se concentrer sur ses faiblesses", explique-t-il. "Il y a des choses fastidieuses comme les muscles des mollets, et faire ces exercices n'est pas passionnant. C'est assez ennuyeux mais c'est très important."

"S'habituer à rester au même endroit prend du temps, mais j'ai vraiment réussi à garder les pieds sur terre, je me sens très centré et enthousiaste à l'idée du lendemain", ajoute-t-il au sujet du confinement. "Chaque jour, je me lève et je suis excité par le lever du soleil, par le coucher du soleil et évidemment par ce que je dois faire dans la journée : m'entraîner et essayer d'avoir l'esprit le plus frais et concentré possible."