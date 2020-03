L'appel d'Hamilton face aux attitudes "irresponsables et égoïstes"

Dans un contexte de pandémie mondiale et de pause généralisée pour l'ensemble des sports mécaniques, Lewis Hamilton a délivré un message fort ce lundi, appelant les populations à respecter les mesures de restrictions qui se multiplient dans de nombreux pays. L'objectif de l'isolement et de la distanciation sociale est de freiner la propagation du COVID-19 mais ces recommandations ou contraintes, en fonction de la position adoptée par chaque gouvernement, ne sont pas toujours respectées.

"Je suis si triste d'apprendre le nombre de morts dans le monde", déplore le sextuple Champion du monde de Formule 1, dont le message a été relayé par son écurie, Mercedes. "Je sais que la plupart d'entre nous n'a pas la possibilité de savoir pourquoi et comment cela est arrivé. Il n'y a rien que nous puissions faire de toute manière, si ce n'est essayer de nous isoler, de ne pas l'attraper et le répandre. Il y a encore des gens qui fréquentent les clubs, les bars et les grands rassemblements, ce que je trouve totalement irresponsable et égoïste."

La prise de parole de l'un des grands noms de la catégorie reine n'est pas anodine, ce n'est pas une première non plus. Lors de l'arrivée de la Formule 1 à Melbourne il y a dix jours, Hamilton était déjà monté au créneau en s'étonnant de la volonté farouche affichée dans un premier temps par la discipline pour ouvrir coûte que coûte la saison 2020 en Australie. Quelques heures plus tard, le Grand Prix avait finalement été annulé après la découverte d'un cas avéré de COVID-19 dans les rangs de l'écurie McLaren.

Depuis, le pilote britannique s'est lui-même placé à l'isolement en Australie, où il a répondu ce week-end aux rumeurs autour d'une éventuelle infection due au nouveau coronavirus. La Formule 1 est en pause pour près de trois mois au moins, puisque les sept premiers Grands Prix de la saison ne pourront pas avoir lieu.

"Je prie chaque jour pour la sécurité de ma famille mais je prie également pour vous", conclut Hamilton. "Je prie pour ceux qui travaillent dans les magasins, pour les livreurs, les médecins et les infirmières qui mettent leur vie en péril pour aider les autres et continuer à faire tourner les pays. Ce sont des héros. Veillez à la sécurité des gens."