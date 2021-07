Hamilton sortira "l'artillerie lourde" pour les Qualifs Sprint

Même si Lewis Hamilton a été le plus rapide lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne, il n'a pas été officiellement crédité de la pole position. Exceptionnellement, cet honneur reviendra au vainqueur des Qualifications Sprint, qui recevra également trois points. Cette nouvelle épreuve, d'une durée de 17 tours et sans arrêt au stand obligatoire, déterminera la grille de départ pour la course de dimanche. Ainsi, une contre-performance en Qualifs Sprint aura de grandes conséquences, ce qui pourrait pousser les pilotes les mieux placés à faire attention.

Lire aussi : Hamilton, du simulateur à la pole provisoire en quelques heures

Interrogé sur son approche, Hamilton a indiqué de manière claire qu'il fera tout pour partir en pole position. "Il faut simplement sortir l'artillerie lourde", a-t-il lancé. "Je dois faire parler le lion qui est en moi et tout donner. Ça commence par le départ, donc on va s'entraîner. Dépasser la Red Bull n'est pas facile, donc notre position nous aide énormément. Mais nous devons encore passer le premier virage, il y a beaucoup d'obstacles devant nous. Le sprint va être intéressant."

La tactique agressive de Hamilton n'est pas celle plébiscitée au sein du paddock. En effet, certains essaieront de prendre le moins de risques possibles, c'est par exemple le cas de Lando Norris, sixième sur la grille. "La course est courte, pas vrai ?" a-t-il lancé. "Donc il suffit d'avoir un bon rythme. Je ne pense pas que ce sera trop chaotique. Ce sera peut-être le cas dans les premiers tours mais ensuite ça se calmera et ce sera assez simple. Donc il ne faudra pas prendre de risques et choisir judicieusement ses batailles, car les points se joueront toujours dimanche."

D'autres, comme Carlos Sainz – qui s'est qualifié neuvième, cinq places derrière son coéquipier Charles Leclerc –, voient les Qualifs Sprint comme une rare opportunité de refaire leur retard avant la course de dimanche. "Je pense que nous avons une bonne opportunité pour attaquer", a déclaré l'Espagnol. "Nous devons voir ce que nous pouvons faire pour récupérer certaines positions, parce que je sentais que la voiture aurait pu être dans le top 6 [lors des qualifications]. Donc, il faut trouver un moyen pour dépasser les autres."