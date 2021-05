Hamilton s'attache les services de la célèbre manager Penni Thow

D'après les informations de Motorsport.com, Lewis Hamilton a commencé à travailler avec Penni Thow, célèbre manager de sportifs et de personnalités médiatiques. Ce partenariat concerne principalement le développement de l'entreprise Project 44 du septuple Champion du monde.

Parmi les projets récents, l'on peut citer le lancement de The Hamilton Commission – créée pour améliorer la représentation des personnes de couleurs dans les sports mécaniques britanniques – et la naissance de l'équipe X44 qui évolue dans le championnat tout-terrain et entièrement électrique Extreme E.

Penni Thow va travailler aux côtés de Lewis Hamilton pour mettre sur pied Project 44 en soutenant sa carrière de pilote de course, sa philanthropie, son esprit d'entreprise et ses activités de divertissement pendant qu'il reste concentré sur sa carrière en Formule 1.

Une source proche de P44 nous a indiqué : "Lewis est investi et concentré sur sa carrière de pilote pour un certain nombre d'années à venir, mais grâce à ce partenariat il est en mesure de construire et développer ses affaires à plus long terme".

Née au Canada et basée à New York, Penni Thow est la fondatrice et directrice de Copper, société d'investissement et de conseil spécialisée dans le divertissement, les médias, la mode, le sport, la technologie et la philanthropie.

Penni Thow.

Avant Copper, Penni Thow a contribué à la création de SB Projects en tant que vice-présidente. Elle a travaillé auprès du magnat américain de la musique Scooter Braun, connu pour avoir managé les artistes Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato ou encore J. Balvin. SB Projects a récemment été vendu avec Ithaca Holdings à la firme sud-coréenne HYBE, au cœur d'une transaction d'un milliard de dollars.

Penni Thow a également participé à l'organisation du concert de bienfaisance One Love Manchester – à l'initiative d'Ariana Grande après l'attentat de 2017 à la Manchester Arena –, opération qui a permis de récolter plus de 17 millions de livres au profit de la Croix-Rouge britannique.

Elle est aussi reconnue pour son travail dans la campagne Give Back Philippines lancée par Justin Bieber afin de collecter des fonds après le passage du typhon Haiyan. Elle a par ailleurs aidé le mannequin américain Karlie Kloss à fonder Kode With Klossy, qui propose des programmes d'accompagnement pour les jeunes âgés de 13 à 18 ans.

Ce changement d'organisation au sein de Project 44 fait suite à la séparation à l'amiable entre Lewis Hamilton et Marc Hynes, ami de longue date du pilote Mercedes et Champion de F3 britannique en 1993, qui a emprunté une nouvelle voie professionnelle avant le début de la saison 2021 de F1.