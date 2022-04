Hamilton n'attendait pas d'excuses de la FIA

Samedi dernier, la FIA a publié son rapport de l'enquête concernant le très controversé Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, qui permettait notamment de revenir sur la gestion de la voiture de sécurité et de la relance au dernier tour, qui voyait Max Verstappen dépasser Lewis Hamilton pour le titre. Le document fait état d'une "erreur humaine" de l'ancien directeur de course, Michael Masi, qui n'a pas suivi au moins deux articles du règlement sportif concernant les relances de course.

Toutefois, il est noté que le directeur de course avait agi "de bonne foi" en essayant de relancer l'épreuve. Le rapport reconnaît également la pression subie par Masi, notamment à cause de la quantité de tâches que l'homme a dû gérer dans un laps de temps si restreint.

Pour Hamilton, ce scénario fut une désillusion totale. Après avoir perdu le titre dans le dernier tour, le Britannique restait silencieux durant tout l'hiver, loin des réseaux sociaux, au point que des rumeurs lui cherchaient déjà un remplaçant. C'est finalement quelques semaines avant la reprise que le pilote annonçait son retour, soulignant un besoin de transparence dans cette enquête. Après la publication du document, Hamilton déclarait qu'il n'avait pas anticipé une quelconque forme d'excuses de la part de la FIA, alors que le pilote était concentré sur les problèmes rencontrés par Mercedes.

"Je le lirai peut-être après la course", disait Hamilton à Bahreïn. "Vous savez, je ne m'attendais pas à des excuses, et ce n'est pas quelque chose sur lequel je me concentre. Nous savons que c'est comme ça, et que ça n'aurait probablement pas dû arriver. Le fait qu'il y ait au moins de la transparence, en admettant qu'il y ait eu une erreur humaine, je pense que c'est un pas en avant. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et changer le passé. Je me concentre désormais sur ce que je peux faire, aider à préparer le futur, travailler avec cette équipe et amener cette voiture là où elle doit être. On a un peu de boulot devant nous."

Dans les semaines précédant la publication du rapport, Hamilton avait demandé publiquement que le document soit accessible aux yeux de tous, afin que les fans puissent comprendre ce qu'il s'est passé à Abu Dhabi. Vendredi dernier, le Britannique avait eu une "bonne discussion" avec le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, au cours de laquelle Hamilton s'est assuré que son amende (pour avoir manqué la remise des trophées de la FIA, en décembre dernier) soit reversée à une œuvre caritative.

Plusieurs mesures ont déjà été prises par la FIA suite aux événements d'Abu Dhabi. Michael Masi a été mis sur la touche et a été remplacé par deux nouveaux directeurs de course, qui alterneront les manches en 2022. Un directeur de course adjoint, un conseiller principal et une salle d'assistance vidéo ont également été introduits. Selon Toto Wolff, patron de Mercedes, la publication du rapport de la FIA est un "grand pas en avant par rapport à ce que nous avons vu précédemment".

"Que le rapport soit complet ou non, qu'il soit ferme ou laxiste, je pense qu'il s'agit d'un pas en avant de le publier, d'un point de vue de la gouvernance, et vous pouvez y avoir accès", explique Wolff. "Je crois que pour nous, il y a la phrase ou les mots qui parlent d'erreur humaine, et la reconnaissance de cela est très importante, nous pouvons désormais fermer ce chapitre. Je sais que le document a été publié aujourd'hui, mais je n'ai pas repensé à Abu Dhabi depuis que nos voitures ont montré leur manque de compétitivité en piste cette saison."

Le scandale d'Abu Dhabi appartient désormais au passé, et Mercedes porte maintenant son attention sur le problème qui les préoccupe le plus : sa W13.