Hamilton : Aucun réglage ne peut résoudre les soucis de Mercedes

Les essais hivernaux n'avaient pas semblé idéaux du côté de Mercedes et, même si d'aucuns faisaient preuve de prudence face à une écurie habituée à ne pas tout montrer avant le premier Grand Prix, il a bien fallu se rendre à l'évidence ce samedi : Mercedes n'est pas dans le rythme des Ferrari et des Red Bull. La W13 aux pontons très étroits souffre toujours du marsouinage et les évolutions apportées au Grand Prix de Bahreïn n'ont absolument pas porté leurs fruits.

Lewis Hamilton s'est dit "soulagé" par sa cinquième place, alors que George Russell, en proie à une mauvaise mise en température des pneus, a commis une erreur dans son dernier tour et a glissé au neuvième rang en Q3. S'exprimant plus tard, le septuple Champion du monde a expliqué que malgré le travail abattu pour tenter de tirer le maximum de sa voiture, il était impossible de corriger les difficultés sous-jacentes posées par le marsouinage simplement en jouant sur les réglages.

"Il y a eu une quantité folle de travail et de discussions ici jusqu'à tard, pour juste essayer d'extraire [toute la performance], malgré le fait que nous avons toujours des problèmes fondamentaux", a déclaré Hamilton. "Aucun changement de réglages ne va forcément les résoudre à court terme."

"Nous ne nous attendions absolument pas à être cinquièmes, et je suis donc heureux d'être là. Les gars devant, ils sont beaucoup plus rapides, six dixièmes c'est beaucoup de temps. Mais oui, je sais qu'il y a du potentiel, et je pense qu'il faut juste travailler très, très vite et être précis au cours des prochaines semaines pour essayer de combler cet écart dès que possible."

Lewis Hamilton au volant de la Mercedes W13

Hamilton a expliqué que le marsouinage que subissait Mercedes faisait que la W13 ne pouvait pas disposer de l'appui nécessaire, ce qui empêche l'équipe de se battre avec les Red Bull et les Ferrari devant. "Leurs voitures sont dans une bien meilleure situation, et ils extraient, peut-être pas tout l'appui, je ne sais pas, mais on peut supposer qu'ils en extraient beaucoup plus que nous. La qualité du comportement est probablement quelque chose qui doit être amélioré sur notre voiture, pas seulement par rapport à ce rebond, mais dans beaucoup d'autres domaines également."

Le Britannique a convenu que Mercedes ne pouvait pas s'attendre de manière réaliste à se battre avec les Ferrari et les Red Bull ce dimanche à Bahreïn. "Nous pourrions avoir une stratégie légèrement différente en termes de pneus, qui sait si cela peut entrer en jeu demain."

"Si notre rythme est un peu meilleur que ce que nous avions prévu, ce qui, d'après les essais d'hier, ne sera pas forcément le cas – mais chaque jour est un peu différent –, alors peut-être pourrons-nous nous accrocher aux gars de devant pendant un petit moment, et leur donner un peu de fil à retordre. Mais nous ne serons certainement pas plus rapides que les gars qui nous précèdent."