Hamilton : L'avenir de Wolff n'aura pas d'impact sur mon futur en F1

Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, a expliqué en marge du Grand Prix d'Espagne qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant son avenir à la tête de l'écurie sextuple Championne du monde et qu'il était en discussion sur le sujet avec le président de Daimler, Ola Källenius.

Lewis Hamilton, également en fin de contrat en 2020, a pour sa part affirmé que son avenir en F1 ne serait pas influencé par la décision que prendra son patron, en dépit de leur relation étroite. "Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'une équipe composée de beaucoup de personnes", a-t-il déclaré. "Il y a près de 2000 personnes dans l'équipe, ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas seulement une personne, un individu. Donc oui, cela ne déterminera pas si je reste ou non. J'ai participé à la croissance de cette équipe et j'ai grandi avec cette évolution. La force est là, partout, donc comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une seule personne."

Hamilton a dit que Wolff avait raison de réfléchir à ses options : "Je pense que chacun doit faire ce qui est le mieux pour lui. Ce qui est le mieux pour sa carrière et son bonheur, au bout du compte. Je pense que c'est intelligent. Je pense que tout le monde doit s'asseoir, prendre un moment et évaluer ce qu'il veut faire pour aller de l'avant, si cela leur convient, à eux et à leur famille, ainsi que leurs rêves d'avenir."

"Nous avons déjà fait tant de choses ensemble pendant cette période. J'espère qu'il restera, parce que c'est sympa de travailler avec lui, de négocier avec lui et d'avoir des hauts et des bas. Je suis donc vraiment reconnaissant envers Toto et je le soutiendrai pleinement dans tout ce qu'il décidera de faire."

Du côté de Valtteri Bottas, qui a longtemps eu Toto Wolff comme manager avant son arrivée chez Mercedes, le ressenti est similaire. "Je pense que Toto est vraiment une part importante de l'équipe et qu'il aide l'équipe à être ce qu'elle est actuellement. Mais comme Lewis l'a dit, tout ne repose pas sur une personne, nous sommes une grande équipe, il y énormément de gens importants au sein de l'écurie, et tout le monde doit pouvoir travailler ensemble, donc je suis tout à fait d'accord sur le fait que, quoi qu'il fasse, j'espère juste qu'il prendra une décision qu'il souhaitera vraiment et qui le rendra heureux."

"C'est tout, c'est de cela que la vie est faite ; ne faire que les choses qui vous rendent heureux, suivre vos rêves. Bien sûr, ça serait dommage de le voir partir. Je n'ai aucune idée, honnêtement, de ce qui se passe en coulisses. Je me concentre juste sur le pilotage et, oui, je re-signerai assurément même si Toto n'était pas là car, comme Lewis l'a dit, ça ne dépend pas d'une seule personne."