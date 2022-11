Hamilton : Battre Ferrari au championnat serait "un come-back incroyable"

Il ne reste plus que deux Grands Prix à disputer dans cette saison 2022, et si la lutte pour la première position des championnats pilotes et constructeurs est déjà terminée, Max Verstappen et Red Bull ayant validé leur titre le mois dernier, celle pour les places d'honneur continue de faire rage.

Les enjeux sont, sans aucun doute, les plus grands en ce qui concerne le classement des équipes, puisque chaque structure reçoit une certaine somme selon sa place finale. La prime pour la deuxième place étant plus élevée que celle accordée au troisième, Mercedes, qui occupe cette même position, a à cœur de déloger Ferrari. Pour ce faire, la marque à l'étoile doit combler un déficit de 40 points sur la Scuderia, ce qui serait une performance remarquable selon Lewis Hamilton.

"Je sais à quel point [la deuxième place] est importante pour l'équipe et pour tout le monde à l'usine en ce qui concerne les primes, surtout à une époque où les prix de l'énergie et le coût de la vie au Royaume-Uni explosent", a expliqué le septuple Champion du monde à Interlagos. "Je peux voir l'importance et l'impact que cela a pour eux et aussi à quel point nous avons travaillé dur pour refaire notre retard. Je sais que ce serait incroyable si nous y arrivions."

"Si l'on se montre réaliste, Ferrari a eu une voiture incroyable la plupart du temps cette année. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé [au GP de Mexico], mais il est fort probable qu'ils seront de retour aux avant-postes [au Brésil], mais qui sait ? Ce n'est pas facile de les battre mais si nous y parvenons, ce sera un come-back incroyable, et ce scénario leur ferait comprendre, avant d'entamer l'intersaison, que nous ne sommes pas là pour plaisanter."

Lewis Hamilton et George Russell lors de la parade des pilotes du GP de Mexico.

Le fait de finir au sommet du classement a aussi ses inconvénients, puisque les plus haut placés voient leur temps de travail en soufflerie et en CFD réduit. Mercedes pourrait alors stratégiquement préférer la troisième place à la deuxième, une décision qui dépend des besoins des ingénieurs, selon Hamilton.

"Concernant la recherche et le développement, je ne sais pas tout ce que cela implique mais plus on finit loin, troisième au lieu de deuxième, plus on dispose de temps [de travail] sur la soufflerie. Les ingénieurs peuvent nous dire si c'est ce qu'ils désirent ou non. Je pense que, pour le moment, parce que nous sommes dans le feu de l'action, nous voulons battre [Ferrari] donc c'est notre objectif", a-t-il ajouté.

Le premier des deux rounds de ce match aura lieu ce week-end, au Grand Prix de São Paulo. Les caractéristiques du circuit d'Interlagos pourraient néanmoins ne pas convenir à la W13, George Russell s'attendant notamment à souffrir dans les lignes droites. Si Hamilton refuse de faire un pronostic, le Britannique s'attend tout de même à être moins compétitif qu'à Mexico il y a deux semaines.

"Pour être honnête, à chaque fois que nous arrivons sur un circuit, nous sommes surpris d'une manière ou d'une autre de l'écart [avec les meilleurs], grand ou petit, donc je ne saurai pas où nous nous situons jusqu'à [vendredi]", a-t-il estimé.

"Je ne sais pas si la voiture sera fabuleuse ici. Je ne sais pas si nous serons aussi proches que nous l'étions lors du [GP de Mexico], je ne le pense pas. Mais j'espère être surpris et que ce ne soit pas le cas (sic). Nous savons où notre voiture va fonctionner et dans quels virages elle ne fonctionnera pas. Je m'attends à ce que ce ne soit pas aisé sur la piste. Mais il y a la météo, il y a toutes sortes de paramètres qui peuvent entrer en jeu."

Propos recueillis par Adam Cooper