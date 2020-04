Allison : Le bilan "irréprochable" d'Hamilton est "sans précédent"

Passé par plusieurs écuries de pointe avant d'endosser le rôle de directeur technique chez Mercedes, James Allison confie être stupéfait par le niveau et par la régularité qu'affiche Lewis Hamilton en Formule 1. Sacré Champion du monde à six reprises, le Britannique est en course pour égaler le record absolu de Michael Schumacher et figure déjà en haut lieu dans le livre des statistiques de la discipline. Au-delà du talent incontestable et des résultats qui plaident en sa faveur, deux aspects impressionnent plus encore Allison : l'intégrité remarquable du champion et sa capacité à se maintenir durablement au plus haut niveau. L'absence de manœuvre polémique en piste dans la carrière d'Hamilton jusqu'à présent le laisse sans voix, jusqu'à supposer qu'il s'agit d'une première pour un pilote plusieurs fois titré.

"J'ai eu la chance de travailler avec des personnes qui ont la plus grande intégrité, et je pense que c'est une caractéristique qui se remarque chez Lewis", explique James Allison dans une vidéo publiée par Mercedes. "C'est l'un des pilotes les plus âgés de la grille désormais et il pilote toujours comme s'il était le plus jeune, mais dans une carrière faite de plusieurs titres et d'innombrables victoires, vous aurez du mal à trouver un moment où Lewis fait quelque chose de moche en piste. On le voit faire beaucoup de choses à couper le souffle, on le voit faire des choses courageuses, mais on ne le voit pas faire des choses grossières, jouer aux auto-tamponneuses, ou tout autre sorte d'artifice dans la manière dont il pilote. J'espère qu'il va réussir à continuer comme ça pour le reste de sa carrière car c'est un bilan tout à fait irréprochable et je crois que, parmi les multiples Champions du monde, c'est aussi sans précédent d'avoir tous ces succès sans que rien ne laisse planer l'ombre d'un manque d'esprit sportif. C'est impressionnant."

Solide face à la nouvelle vague

À 35 ans et avec 250 Grands Prix à son actif, Lewis Hamilton est présent en Formule 1 depuis 13 ans et fait figure de pilier inamovible. Le natif de Stevenage a encore soif de succès et a laissé plusieurs fois entendre sa volonté de poursuivre sa carrière encore quelques années, ce qui le contraindra à résister face à la nouvelle génération emmenée notamment par Max Verstappen et Charles Leclerc. Là encore, James Allison ne lésine pas sur les superlatifs et se dit même sidéré par l'absence de toute baisse de régime chez le pilote Mercedes.

"Le niveau de pilotage qu'a Lewis – que tous ces multiples champions ont – est assez sidérant", insiste-t-il. "Vous pouvez penser que vous êtes quelqu'un de compétitif, de motivé, puis vous heurter à quelqu'un qui l'est vraiment. Vous réalisez alors que vous êtes à la moitié du chemin. Je ne crois pas que ce soit facile de comparer la génération de Fangio à l'actuelle. Il y a probablement beaucoup plus de pilotes actuellement, c'est un marché plus concurrentiel, et la capacité à juger le niveau de performance des pilotes est bien plus élevée qu'à l'époque. Je pense qu'il arrive un moment où le talent d'un pilote en course est incroyablement fort, mais où ce dernier petit quelque chose de spécial qui lui permet d'être qualifié de génie commence alors à lui échapper. Ce qui est intéressant avec Lewis, c'est que c'est encore très présent, et je pense qu'il a la chance d'avoir des capacités physiques extraordinaires pour accompagner cet investissement mental. C'est assez étrange."