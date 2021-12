Hamilton innocenté de l'infraction au drapeau jaune

Lewis Hamilton était visé par deux enquêtes à la suite de deux incidents s'étant produits lors de la troisième séance d'essais du Grand Prix d'Arabie saoudite. Tout d'abord, le Britannique était suspecté de ne pas avoir respecté les doubles drapeaux jaunes présentés au virage 9, ensuite d'avoir gêné Nikita Mazepin, qui était engagé dans un tour rapide contrairement au septuple Champion du monde.

Le pilote Mercedes a été entendu par les commissaires entre les essais libres et la séance qualificative. Concernant les doubles drapeaux jaunes, on vient d'apprendre qu'il avait été blanchi, puisque le panneau lumineux avait été allumé par accident.

"Les Commissaires ont entendu le pilote de la Voiture 44 (Lewis Hamilton), le représentant de l'équipe, et ont revu la vidéo et le système des commissaires", a précisé le communiqué de la FIA. "Le Directeur de Course a rapporté aux Commissaires que l'avertissement de double drapeau jaune du Système des Commissaires FIA avait été activé accidentellement sur le Panneau Numéro 6, pendant moins d'une seconde. Comme le montre clairement la caméra embarquée de la Voiture 44, il n'y avait pas de drapeau jaune agité […] et le voyant d'avertissement jaune n'était pas visible sur le volant du pilote."

"Contrairement à d'autres incidents cette année, il n'y avait pas de drapeau jaune ou de voyant jaune indiqué au pilote (le pilote était déjà bien engagé dans ce mini-secteur lorsque le système a été brièvement activé). Par conséquent, aucune infraction de la réglementation n'a eu lieu."

Concernant la gêne sur Nikita Mazepin, en revanche, la décision des commissaires n'est pas encore connue à l'heure où nous écrivons ces lignes et où commence la séance qualificative sur le circuit urbain de Djeddah.