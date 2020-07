Hamilton modifie son casque pour soutenir Black Lives Matter

Après la présentation d'une livrée modifiée sur la Mercedes W11, qui se pare de noir cette année et arbore le slogan End Racism, l'équipe a révélé des combinaisons également noires, avant que Lewis Hamilton ne montre un casque modifié. Comme annoncé par le team, ses pilotes ont changé leur casque avant la saison 2020 de Formule 1, qui débute ce week-end sur le Red Bull Ring.

Hamilton s'est exprimé de nombreuses fois sur le sujet du racisme et de l'inégalité, soutenant le mouvement Black Lives Matter qui a manifesté en réponse aux violences policières contre les personnes noires aux États-Unis. En soutien à son pilote, Mercedes a décidé de changer la livrée de ses monoplaces et avait affirmé que les combinaisons et casques seraient adaptés. Valtteri Bottas a modifié le sien pour y ajouter le slogan Stronger Together (plus forts ensemble, ndlr).

"On avait prévu un changement de livrée, un changement de combinaison, et j'ai aussi dessiné mon casque en noir et violet pour cette année", explique le sextuple Champion du monde dans une vidéo. "Normalement, mon casque est blanc, ma combinaison est blanche et ma voiture est argentée. En haut, il y a la raison au changement de couleurs du casque, de ma combinaison et de la voiture. Il est important de soutenir l'égalité avant tout, et continuer à renforcer ce message que les gens commencent à entendre."

"C'est une opportunité pour continuer à insister sur ce message et rendre les gens responsables, ainsi que les marques et les équipes en Formule 1, qui peuvent s'ouvrir à une éducation et à une compréhension des raisons pour lesquelles le mouvement Black Lives Matter se produit, et pourquoi on doit continuer à chercher l'égalité tout autour du monde. Ce n'est pas assez bon, si une personne vous dit qu'elle essaie de faire quelque chose, elle doit encore essayer, car c'est toujours un gros problème contre lequel le monde lutte. J'ai conservé le violet que j'avais prévu pour le début de saison, c'est ma couleur préférée, et j'espère que vous pourrez le voir quand je serai dans la voiture."

