Photos - Le casque spécial de Lewis Hamilton à Interlagos

Toujours riche en couleurs, le casque "brésilien" de Lewis Hamilton en version 2020 fait la part belle à plusieurs détails, dont deux attirent rapidement l'œil. On retrouve notamment le Christ Rédempteur du mont Corcovado, à Rio de Janeiro, et celui-ci est entouré de six étoiles. Ces dernières représentent évidemment les six titres de Champion du monde conquis par le pilote Mercedes, qui est assuré de coiffer une nouvelle couronne depuis le dernier Grand Prix à Austin.