Un changement de réglages n'a pas réussi à Hamilton

Bien que Lewis Hamilton siège en troisième ligne sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco, le septuple Champion du monde a vécu des qualifications agitées. Il a ainsi dû s'extirper de la zone rouge dans les tous derniers instants de la Q1 avant de vivre la même situation plus tard en Q2.

"Je n'ai pas essayé de [me qualifier] tardivement, c'est juste comme ça que ça s'est passé !" s'est-il exclamé face à Motorsport.com. "Tout d'abord, l'équipe a fait un très bon travail en apportant ces évolutions, on a pu les sentir immédiatement, en particulier à l'avant de la voiture."

Plus à l'aise que son coéquipier George Russell lors de la première journée de roulage, Hamilton a expliqué cette inversion de tendance par un changement dans les réglages avant les qualifications. "Le deuxième secteur est celui où nous perdons le plus depuis le début du week-end alors j'ai fait un changement en qualifications, ce qui nous a rendu la vie plus difficile dans le dernier secteur. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre", a-t-il philosophé.

"J'ai eu du mal à faire monter les pneus en température [en qualifications], c'est toujours dans le dernier tour que j'ai réussi à faire quelque chose. Mais j'ai retenu mon souffle car je me disais qu'il pouvait y avoir un drapeau jaune, un drapeau rouge. Qui sait ? Mais nous nous en sommes sortis et je suis reconnaissant pour le tour que nous avons fait."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Hamilton a également révélé avoir changé de réglages contre l'avis de ses ingénieurs. "Nous avons essayé quelque chose pendant le week-end et il y avait des incertitudes", a-t-il confié. "Nous avons fait la moitié du chemin inverse sur l'autre voiture, mais je suis allé au bout sur la mienne."

"J'ai dit : 'On devrait l'enlever', et ils m'ont répondu : 'Non, non, on devrait le garder'. J'étais sûr de moi et je leur ai dit : 'Si j'ai tort, j'assumerai'. Au final, je pense que ça allait. Sur un tour, c'était probablement un peu moins bien mais pour la course, je pense que ce sera mieux."

Sixième des qualifications, c'est pourtant en cinquième position que Hamilton prendra le départ de la course dimanche. Le pilote Mercedes doit cette progression à la pénalité infligée à Charles Leclerc pour avoir gêné Lando Norris en Q3, et compte tenu de l'avance des équipes de pointe sur Mercedes à l'heure actuelle, Hamilton ne pourrait pas être plus ravi.

"Je prends tout ce que je peux avoir", affirmait-il avant l'annonce de la pénalité de Leclerc. "Nous devons compter sur les autres en ce moment. Alors, quand Checo [Pérez] heurte le mur, c'est comme si on lui disait 'Merci' !"

"[Esteban] Ocon est sorti de nulle part, il a fait un très bon tour. J'espérais vraiment que Fernando [Alonso] fasse la pole à la fin, je l'ai vu et je me suis dit que ce serait génial pour lui. Mais cette Red Bull était tout simplement trop rapide. Aston est maintenant presque à égalité avec Red Bull, c'est un travail phénoménal. Je suis très heureux pour Aston et j'espère que nous pourrons bientôt être à leur niveau."