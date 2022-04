Hamilton : Chaque GP est une "opération de sauvetage"

Lewis Hamilton qui ne rejoint pas la Q3, ce n'est pas inédit cette saison puisque c'est déjà arrivé en Arabie saoudite. En revanche, aucune Mercedes en Q3, cela faisait dix ans que ça n'était plus arrivé, à une époque où le constructeur allemand ne comptait même pas encore le Britannique dans ses rangs et était loin de son palmarès actuel ; Michael Schumacher et Nico Rosberg étaient alors ses pilotes.

C'est pourtant la réalité du moment pour l'écurie octuple Championne du monde en titre. Hamilton s'était d'ailleurs déjà hissé hors de la zone rouge en Q1 de justesse, pour seulement 0"004 face à Yuki Tsunoda. Autant dire que dans un week-end où la grille de la course de dimanche se jouera ce samedi avec le sprint de 100 km, l'entame n'est pas idéale au volant d'une W13 toujours aussi rebondissante mais surtout toujours aussi peu performante, dans des conditions climatiques qui n'ont pas vraiment eu l'air de mieux convenir aux hommes de Brackley.

"Ce n'était pas une bonne séance", a déclaré Hamilton au sortir du cockpit. "Oui, naturellement c'est décevant. On arrive avec de l'optimisme et on sait que tout le monde travaille très dur à l'usine, et les choses ne se passent pas comme prévu, oui, c'est décevant."

"Je pense que nous avons sous-performé en tant qu'équipe aujourd'hui. Il y a des choses que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas faites. Quoi qu'il en soit, nous allons travailler aussi dur que possible pour remonter lors de la course sprint. Ça va être une course difficile, mais j'espère que la météo sera meilleure demain, et qui sait, peut-être que nous pourrons progresser."

Quand il lui est demandé si les deux courses à venir lors des deux journées restantes seront l'occasion de sauver quelque chose dans un Grand Prix d'Émilie-Romagne mal embarqué, il répond : "Ouais. Nous allons juste continuer à travailler dur. Chaque week-end est une opération de sauvetage."

Avec Luke Smith