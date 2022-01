Hamilton sera là pour aller chercher un 8e titre, selon Button

Alors que Lewis Hamilton s'est terré dans le silence médiatique depuis la fin de la saison 2021 de F1, des questions sur sa volonté de poursuivre sa carrière après les événements d'Abu Dhabi se posent. En l'absence de communication du principal intéressé, les bribes d'informations données par son entourage et les rumeurs relayées par certains médias dressent le tableau d'un pilote affecté par la manière dont le titre lui a échappé et qui s'interrogerait sur son avenir.

Pour Jenson Button, consultant pour Sky Sports et qui a côtoyé le Britannique entre 2010 et 2012 au sein de l'écurie McLaren, voir Hamilton stopper sa carrière est inimaginable. Il estime qu'il voudra aller chercher un huitième titre. "J'espère vraiment qu'il courra", a déclaré le Champion du monde 2009 lors de l'émission Good Morning Britain, ce mercredi. "Je pense qu'il courra et qu'il veut gagner ce huitième titre pour être le pilote le plus couronné de l'Histoire de la F1. Et il va le faire, je le pense vraiment."

Jenson Button

Des propos qui rappellent ceux de Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, qui a déclaré plus tôt ce mois-ci : "Je pense qu'il sera là, c'est un pilote de course et je pense qu'il est au sommet de son art. D'accord, il est très énervé mais les pilotes de course veulent courir. Et je crois que c'est un battant, il veut revenir pour tenter de décrocher un huitième championnat."

"Je ne crois pas qu'il soit prêt à s'en aller, ce n'est que mon avis. Parce qu'une fois que vous raccrochez, vous raccrochez. J'imagine que vous pouvez revenir, comme certains l'ont fait, mais je ne pense pas qu'il soit prêt à raccrocher. Et je ne crois pas qu'il laisse un incident le mettre à la retraite."

Sur les événements de la fin de saison, et notamment le risque en termes de crédibilité et d'image pour la F1, Button estime que la discipline demeure solide en dépit de la polémique toujours vive. "La fin de la saison a été controversée, mais je pense qu'il faut regarder la campagne dans son ensemble", a-t-il expliqué.

"La F1 est dans une situation incroyable, deux pilotes fantastiques s'affrontent chaque week-end. Et je pense que tout le monde est impatient de commencer la nouvelle saison. [Il y a] de nouvelles règles, et tout va tourner autour du développement de ces voitures tout au long de l'année."