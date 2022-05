Hamilton : La chicane de Miami, comme un parking de supermarché

Dans une journée perturbée par un certain nombre d'incidents, Mercedes a au contraire vu ses deux pilotes réaliser des essais libres studieux, en affichant un rythme intéressant même s'il sera évidemment à confirmer à partir de ce samedi au GP de Miami. Lewis Hamilton a notamment signé le quatrième temps des EL2, à deux dixièmes de la meilleure marque de son équipier George Russell.

Interrogé sur ce qu'il pense du tracé, le Britannique s'est montré plutôt positif mais n'est pas convaincu par la séquence lente et sinueuse qui précède la ligne droite de retour. Et notamment la chicane lente et en montée des virages 14-15, conçue dans le but de générer des erreurs et donc un resserrement avant la longue pleine charge qui mène au dernier freinage du tour.

"Le circuit est assez agréable à piloter, sauf en ce qui concerne la chicane", a déclaré le septuple Champion du monde. "C'est très serré. Cela me rappelle le parking de B&Q [une chaîne de magasins de bricolage/jardinage britannique, ndlr] quand j'avais six ou sept ans, dans un karting, à passer entre les voitures. C'est un virage dont on pourrait peut-être se passer à l'avenir, ce qui améliorerait la piste."

Les bosses, déjà très présentes sur une piste pourtant toute neuve, constituent un autre aspect sur lequel Hamilton a tenu à insister au sortir de cette première journée : "C'est assez fou, quand on y pense, à notre époque. Les gens devraient pouvoir faire une piste plate relativement aisément. Il y avait de grosses, grosses, grosses bosses et tellement d'endroits où la piste se raccorde comme à autre chose. Je ne sais pas s'ils seront capables de rectifier cela pendant la nuit et de l'améliorer."

De son côté, Kevin Magnussen a lui plutôt apprécié le défi que constitue la chicane. "C'est plutôt cool", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas aussi excitant que les virages à grande vitesse, mais c'est très aveugle et c'est une sorte de crête avec de gros vibreurs, et un grand changement de direction à basse vitesse. C'est assez unique je dirais, donc dans ce sens c'est cool. Mais c'est évidemment très lent."