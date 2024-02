Hamilton a choisi seul de rejoindre Ferrari : "Personne n'était au courant"

Confiant la semaine dernière, dans le paddock de Bahreïn, que Frédéric Vasseur avait joué un rôle déterminant pour le convaincre de rejoindre Ferrari, Lewis Hamilton en a depuis dit un peu plus sur la manière dont il a pris sa décision.

Alors qu'il avait prolongé quelques mois auparavant son contrat chez Mercedes, le septuple Champion du monde a choisi de ne pas saisir la deuxième année optionnelle que ce bail comportait pour 2025. C'est ainsi qu'il a dit oui à la Scuderia, au terme d'une réflexion extrêmement personnelle, solitaire et rapide.

Le Britannique, sans donner de détail, laisse également entendre que le long terme n'était peut-être pas aussi envisageable que ce que l'on peut croire du côté de Brackley. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans faire écho à une petite phrase de Toto Wolff, lâchée au lendemain de l'annonce choc : "Nous ne pouvions pas nous engager à long terme", avait fait savoir le directeur de Mercedes.

"Ça s'est passé très vite", confirme aujourd'hui Lewis Hamilton dans le podcast Back at Base. "Je connais Fred depuis longtemps. En ce qui me concerne, j'étais enthousiaste pour cette nouvelle année, mais je ne savais pas vraiment ce que l'avenir me réservait, ni combien de temps j'allais courir. Je me sentais très motivé et excité à l'idée de continuer à courir. L'occasion s'est présentée et je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse un instant. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, j'ai dû suivre mon instinct et j'ai décidé de saisir l'occasion."

"Il y avait l'instinct et le cœur", insiste-t-il encore. "Je n'en ai parlé à personne. Je ne l'ai dit à mes parents que le jour de l'annonce. Personne n'était au courant. Je voulais vraiment le faire pour moi-même. Et en fin de compte, je devais trouver ce qui serait le mieux pour moi."

Pourtant, ce choix qui le conduira à tourner le dos à Mercedes à l'issue de la saison n'a évidemment rien d'anodin, et Lewis Hamilton rappelle à quel point il s'agit d'un moment très difficile sur le plan sentimental.

"Franchement, c'était la décision la plus dure à prendre", répète-t-il. "Quand j'ai quitté McLaren, c'était une décision très, très dure à prendre car c'était comme ma famille. C'était vraiment... Tu as l'impression de faire partie de la famille et quand tu as passé une grande partie de ta vie chez Mercedes, que tu y as accompli tellement de choses avec eux..."

"Le fait est que je serai toujours fan de Mercedes et nous aurons toujours cette incroyable histoire en commun. Et même aujourd'hui, après toutes ces années depuis que j'ai quitté McLaren, je regarde toujours où ils en sont et globalement je les soutiens. Ce sera toujours le cas ici aussi."