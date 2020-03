Hamilton : "C'est choquant" que la F1 continue

Quelques minutes après les doutes exprimés par Kimi Räikkönen à Melbourne, Lewis Hamilton a utilisé des mots encore plus forts. Le sextuple Champion du monde, présent lors de la conférence de presse de la FIA, n'a pas fui les questions autour du maintien du Grand Prix d'Australie ce week-end. La manche d'ouverture de la saison 2020 doit se dérouler alors que la monde affronte une épidémie de coronavirus, qualifiée de "pandémie" par l'Organisation mondiale de la santé depuis mercredi.

Ces derniers jours, de nombreux gouvernements ont multiplié les restrictions, n'hésitant pas à affecter les manifestations sportives y compris de grande importance. Rien que dans le monde des sports mécaniques, les calendriers ont été bouleversés à grande échelle et l'évolution de la situation est quotidienne. Si la Formule 1 assure avoir mis en place des mesures et que les prochains Grands Prix font l'objet de différentes décisions, il n'empêche que la manche sur l'Albert Park a été maintenue et suscite pour certains un embarras qu'a voulu manifester Lewis Hamilton.

"Je suis très, très surpris que nous soyons ici", s'est étonné le Britannique. "C'est formidable que nous puissions avoir des Grands Prix, mais pour moi c'est choquant que nous soyons tous assis dans cette salle. Il y a déjà énormément de fans ici aujourd'hui. On dirait que le reste du monde réagit, probablement un peu tard, mais rien que ce matin nous avons vu [Donald] Trump fermer à l'Europe les frontières des États-Unis. La NBA est suspendue, et la F1 continue. J'ai vu Jackie Stewart ce matin, qui semblait aller bien, et d'autres quand je suis arrivé dans le paddock, certaines personnes âgées. C'est donc une préoccupation pour les gens ici. C'est vraiment inquiétant pour moi."

Interrogé une seconde fois sur son sentiment, et plus particulièrement sur les raisons qui selon lui poussaient la F1 à maintenir l'événement, Hamilton ne s'est pas dérobé. "L'argent est roi, mais franchement je ne sais pas", a-t-il répondu. "Je ne peux pas vraiment ajouter grand-chose. Je n'ai pas l'impression de devoir taire mon opinion. Le fait est que nous sommes ici, et je demande simplement à tout le monde d'être aussi prudent que possible en touchant les portes, les surfaces. J'espère que tout le monde se lave les mains et j'espère vraiment, vraiment que les fans prennent des précautions."

"J'ai marché dans le paddock et j'ai vu tout le monde se comporter comme d'habitude, comme si c'était une journée normale", a-t-il conclu. "Alors j'espère que tous les fans seront en sécurité, et j'espère vraiment que ce week-end se déroulera sans aucun décès."

Related video