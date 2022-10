Hamilton en F1 pour cinq ans de plus ? "C'est possible"

Du haut de ses 37 ans, Lewis Hamilton n'a pas l'intention de prendre sa retraite de sitôt. Le manque de succès n'effraie manifestement pas le septuple Champion du monde, qui vit actuellement la première saison sans victoire de sa longue carrière, au volant d'une Flèche d'Argent qui a perdu de sa superbe.

Lors d'une interview publiée par la chaîne britannique Channel 4 au moment du Grand Prix de Singapour, Toto Wolff a affirmé que son pilote conservait l'intention de poursuivre son engagement en compétition sur le long terme.

"L'avantage est que nous parlons beaucoup ensemble", a commenté le directeur de Mercedes AMG F1. "La semaine dernière, nous nous sommes rencontrés et il a dit : 'Écoute, je peux encore faire cinq ans, comment est-ce que tu vois les choses ?'"

"Avec le temps, nous avons simplement grandi ensemble. Nous sommes complètement transparents l'un avec l'autre. Lewis sera le premier à dire 'Il faut que j'arrête, car je sens que je n'ai plus les réflexes', ou 'Je ne prends plus de plaisir, et il y a une nouvelle génération très forte qui arrive'. Je n'ai aucun doute que quelle que soit la prolongation de contrat sur laquelle nous nous mettons d'accord – et ça va se faire – nous discuterons toujours très ouvertement de ce que l'avenir nous réserve."

Quatre jours plus tard, c'est sans surprise que Lewis Hamilton a été interrogé à ce sujet lors de son point presse du jeudi, et s'il a nuancé les propos de Wolff, le Britannique n'exclut pas un tel scénario. "Je ne lui ai pas parlé de ces commentaires, mais… je ne peux pas le dire pour l'instant", indique-t-il. "C'est possible. Je me sens bien, j'adore ce que je fais. Nous avons beaucoup de travail et beaucoup de choses à accomplir. Je ne prévois pas de partir de sitôt."

Lewis Hamilton et Toto Wolff

"Ce n'est pas que je ne suis pas sûr [de pouvoir rester cinq ans de plus]. Je sais ce que je veux faire : je prévois de rester ici plus longtemps. Combien de temps, ce n'est pas gravé dans le marbre. Je prévois de rester avec Mercedes pour le reste de ma vie, ça, c'est certain. Il s'agit davantage de décider ce que nous allons faire et à quelle échéance. Même au-delà de la course, je veux construire avec Mercedes."

"Je pense que Mercedes peut faire beaucoup de choses, et pas seulement en tant que constructeur automobile. La marque fournit tant d'emplois à tant de gens, elle a une plateforme extrêmement puissante pour faire bouger les lignes, elle est en position d'avoir un impact vraiment positif sur l'environnement à l'avenir. Il y a plein de choses différentes, et je veux participer à ce changement et à ce processus de travail avec Mercedes, bien au-delà du fait de remporter des courses et des championnats. Mais pour l'instant, nous voulons remporter davantage de championnats, c'est la priorité immédiate."

On imaginerait que pour le recordman des pole positions, victoires et titres mondiaux en Formule 1, l'actuel manque de résultats et la prise de pouvoir de Max Verstappen influencerait la prise de décision concernant une éventuelle retraite. "Moins que vous ne le pensez", répond Hamilton. "Il est davantage question d'où j'en suis dans la vie."

"J'ai des super projets en dehors, beaucoup de liberté pour construire des choses en dehors de la F1", poursuit l'Anglais, dont la Commission Hamilton vise à diversifier le paddock de la F1 et la Mission 44 à soutenir les jeunes provenant de milieux défavorisés. "J'ai la fondation que j'ai lancée, qui va requérir beaucoup de travail – il y a beaucoup de travail à faire en F1. Je ne peux pas prendre ma retraite maintenant, car je viens tout juste de me lancer dans ma contribution au changement et à la création d'un environnement plus ouvert et inclusif ici en F1, il faut que je reste et que j'aide à ce que ça continue."

"De plus, je me sens en meilleure santé que jamais quant à ce que je mange [il est vegan, ndlr], la manière dont je me prépare, et mon amour de la course. Je cours depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir, depuis mes cinq ans, et ça ne va pas s'arrêter. Si je reste en forme et capable de me concentrer, pourquoi m'arrêter ? Je peux quand même faire les autres choses en même temps."

S'il venait à rester en Formule 1 jusqu'au terme de la saison 2027, Lewis Hamilton deviendrait le pilote le plus âgé depuis Michael Schumacher, à près de 43 ans, même si Fernando Alonso pourrait établir un nouveau record à l'échelle du XXIe siècle s'il devait courir jusqu'en 2025 ; l'Ibère aurait alors 44 ans.