Hamilton condamné à observer les leaders sur les écrans géants

Si le week-end de Lewis Hamilton en Autriche avait mal démarré avec un accident lors de la séance qualificative du vendredi, le pilote Mercedes a remonté la pente avec brio puisqu'il a pris la troisième place du Grand Prix, derrière le vainqueur Charles Leclerc et son dauphin Max Verstappen. Le septuple Champion du monde a dû néanmoins cravacher pour se hisser sur le podium : il s'élançait en huitième position.

L'accrochage entre son coéquipier George Russell et Sergio Pérez, puis l'arrivée du DRS, ont facilité sa tâche, tout comme l'abandon de Carlos Sainz en fin de course. Toutefois le rythme proposé par sa W13 n'était pas assez bon pour revenir sur les talons des leaders. Après 20 tours, Hamilton comptait déjà une vingtaine de secondes de retard sur la voiture de tête, un écart qui n'a fait que croître pour atteindre 41 secondes sur la ligne d'arrivée.

Dans l'impossibilité de suivre les meneurs sur la piste, Hamilton les a donc suivis à la télévision, grâce aux nombreux écrans géants installés sur le circuit ! "J'étais un peu seul, une fois [devant les autres voitures] les [leaders] avaient 30 secondes d'avance sur moi donc j'ai regardé la course sur [les écrans géants]", a-t-il révélé. "Je regardais où ils étaient, je les voyais sortir du virage 6 quand j'arrivais au virage 1. J'avais le point de vue d'un fan."

Pour Hamilton, cette troisième place, la troisième de suite, représente "clairement" un excellent résultat, "surtout après un vendredi difficile, avec l'accident, ce qui n'était pas attendu", a-t-il ajouté au micro de Sky Sports. "Je sais que je me suis excusé auprès de l'équipe, bien sûr, mais je suis très fier de leur travail parce qu'il est très difficile de reconstruire la voiture. Je suis aussi fier de tout le monde à l'usine pour avoir continué à travailler dur. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire des pièces que j'ai détruites mais j'espère que de nouvelles et meilleures pièces arriveront."

Les 15 points de Hamilton viennent s'ajouter aux 12 unités de Russell, qui a été l'auteur d'une belle remontée après son accrochage du premier tour. Et avec les six points récoltés lors du sprint de samedi, Mercedes quitte l'Autriche avec son plus gros score de l'année : 33 points. Il s'agit donc d'un week-end presque parfait pour la marque à l'étoile, Hamilton saluant les progrès réalisés par l'équipe.

"L'équipe s'est bien rattrapée en finissant troisième et quatrième, ce sont de très bons points. Nous devons simplement garder la tête baissée, continuer à refaire notre retard, nous revenons doucement sur ceux de devant mais ils sont encore très rapides", a-t-il conclu.