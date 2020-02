Hamilton affiche sa confiance en Mercedes malgré des soucis moteur

La Mercedes W11 est la voiture qui a le plus roulé lors de ces essais hivernaux, avec un total de 4194 km parcourus tout au long de ces six jours par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Même si la monoplace allemande semble de nouveau compétitive, elle a en revanche suscité des inquiétudes sur le plan de la fiabilité.

Ainsi, deux moteurs ont été utilisés lors des trois premières journées de test, après la découverte d'un problème sur le tout premier bloc. Cette unité de puissance a ensuite été analysée et réparée pour être remontée dans la voiture ce vendredi, après la détection d'une anomalie dans le système de pression d'huile la veille. Williams, également équipé par l'Étoile, a pour sa part dû utiliser un total de trois blocs turbo hybrides après divers problèmes.

Selon les informations de Motorsport.com, les problèmes moteur qui ont touché Mercedes ne sont pas identiques, donc il faut pour le constructeur comprendre si la correction du problème initial n'a pas créé un autre souci. Interrogé sur ces difficultés, Hamilton a déclaré : "L'hiver a été difficile l'an passé, et je pense que l'hiver a été difficile cette année. Il y a eu une époque, avec ces V6 turbo, où nous trouvions des gains en permanence. Mais finalement, comme avec tout, vous atteignez le point où les rendements sont limités. Il s'agit donc de savoir ce que l'on peut tirer de plus du V6 turbo, de savoir jusqu'où on peut aller ?"

"Nous sommes en quelque sorte à ce zénith en termes de vitesse de pointe, où il y a encore un kilomètre de plus ou de moins à trouver, au prix d'un lourd investissement. Mais je crois fermement qu'il faut faire confiance aux gars pour être méthodique dans leur façon d'avancer. Et le moteur est en fait très bon. C'est une amélioration par rapport à l'année dernière. C'est juste qu'il n'est pas tout à fait au niveau que nous voulons qu'il soit en matière de fiabilité. Mais je suis sûr qu'ils sont de retour à l'usine et qu'ils travaillent dur pour corriger le problème, quel qu'il soit."

