Hamilton a "toute confiance" en Mercedes après avoir vu la W15 en soufflerie

Cette semaine, Lewis Hamilton a fait une visite au siège de son écurie, à Brackley, mais aussi au département moteur de Mercedes HPP à Brixworth. L'occasion d'un dernier débriefing sur la saison qui vient de s'achever avant de participer au gala de la FIA puis d'entrer dans la pause hivernale. L'Anglais, troisième du championnat cette année, affirme que l'ambiance dans le camp Mercedes est "positive", malgré une saison difficile qui n'a été soulagée par aucune victoire et s'est soldée par la deuxième place de l'écurie au championnat constructeurs.

"J'ai été très occupé", a expliqué Lewis Hamilton avant le Gala de remise des prix de la FIA, vendredi. "L'année a été très longue, mais je n'ai fait que régler les derniers détails et travailler avec l'équipe. Je me suis rendu dans l'équipe hier, pour simplement remercier tout le monde pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait tout au long de l'année. C'est une période spéciale de l'année, où l'on décompresse et on voit où l'on va ensuite."

Interrogé sur l'ambiance qu'il a perçue à l'usine, il a répondu : "L'ambiance est très positive. Je pense que tous les membres de l'équipe sont incroyablement reconnaissants d'avoir obtenu la deuxième place chez les constructeurs, compte tenu des défis auxquels nous avons été confrontés cette saison. Alors c'est toujours assez riche en émotions."

"Cela fait très longtemps que je fais partie de l'équipe, mais à chaque fois qu'on retourne à Brixworth et à Brackley, on se rend compte à quel point cette équipe qui est derrière nous et nous pousse à aller de l'avant est grande. Et on voit chaque individu, certaines personnes qui sont nouvelles dans l'équipe, qui l'ont rejointe depuis que je suis ici, et d'autres qui étaient là bien avant, et même des personnes qui ont travaillé sur mon moteur dès mon premier Grand Prix en F1. C'est incroyable de voir les progrès accomplis et la croissance réalisée. Et puis, notre équipe devient de plus en plus diversifiée, ce qui me fait vraiment plaisir à voir, car nous avançons dans la bonne direction."

Lewis Hamilton a également profité de sa visite pour prendre la mesure des progrès réalisés sur la W15 en préparation de la saison prochaine. Bien qu'il ait admis qu'il était difficile de se faire une idée précise de son avancement, la nouvelle voiture lui transmet de la confiance.

"C'est toujours difficile", a-t-il expliqué. "Je ne suis ni ingénieur ni designer, alors ça n'est pas facile. Mais c'est toujours la période excitante de l'année parce que j'ai vu la voiture en soufflerie. Je passe toujours par la soufflerie quand je vais à l'usine, pour la voir évoluer dans n'importe quelle direction. D'ailleurs, quand je suis parti hier, je suis encore passé voir où nous en étions, et quand je reviendrai, ce sera à nouveau un animal différent. J'ai toute confiance en tous ceux qui y travaillent. Et j'ai l'espoir que nous serons dans une position beaucoup plus compétitive l'année prochaine."

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Sa pole position à Budapest, source d'espoir pour Lewis Hamilton.

Le pilote Mercedes a reconnu que la saison 2023 avait été difficile, l'écurie s'étant rendu compte dès la première apparition de la W14 en piste qu'elle ne serait pas en mesure de remporter le titre. Mais il veut retenir la réaction que tous ont eue, avec un état d'esprit positif comme moteur pour la suite.

"Il y a des hauts et des bas dans toutes les saisons, et il y en a eu", a-t-il admis. "Dès le moment où nous avons commencé à faire rouler la voiture à Silverstone, nous avons réalisé que nous n'allions probablement pas nous battre pour le championnat. Ensuite, nous nous sommes juste recentrés sur nos objectifs et nous avons travaillé pour rattraper notre retard. Je trouve que c'est vraiment agréable de voir que nous n'avons jamais baissé les bras, et que personne dans l'équipe ne l'a fait. Tout le monde est resté positif, et ce que tout le monde a affiché a été super encourageant pour moi."

"Je pense que nous apprenons toujours plus quand on apprécie simplement le moment présent, quand on apprécie chacun des membres de l'équipe et les résultats que nous obtenons. Et lorsque nous montons enfin sur le podium, nous l'apprécions peut-être plus que jamais. Et je pense évidemment que [la pole à] Budapest a été le point culminant, [sur] un circuit que j'adore. Le fait d'avoir en quelque sorte détrôné la Red Bull pour un instant nous a donné beaucoup d'espoir, la conscience que si nous continuons à pousser fort, nous pourrions y arriver."