Hamilton confiant pour la suite, moins pour Djeddah

Après un podium inespéré à Bahreïn, Lewis Hamilton est arrivé à Djeddah dans un état d'esprit réaliste. Le septuple Champion du monde est conscient des difficultés nombreuses rencontrées par Mercedes et ne s'attend pas à ce qu'elles soient corrigées pour le Grand Prix d'Arabie saoudite, mais il conserve l'ambition de revenir dès que possible au premier plan.

La W13 souffre de sérieux problèmes de marsouinage depuis les essais hivernaux et force l'écurie allemande à des compromis de performance significatifs. Avec un deuxième Grand Prix en une semaine, les possibilités d'apporter des solutions bouleversant la donne sont infimes et Lewis Hamilton aborde la deuxième course de la saison avec d'abord en tête l'objectif de limiter la casse au championnat.

"Nous avons des problèmes et nous nous battons pour les résoudre", insiste-t-il. "Il y a énormément de potentiel dans notre voiture. Nous essayons simplement de travailler aussi dur que possible pour les rectifier le plus vite possible. Je n'ai aucun doute quant au fait que nous avons les meilleurs derrière moi pour trouver des solutions, régler ça et extraire de la performance. Alors je ne me sens pas trop stressé actuellement. Mais je veux revenir dans la bagarre dès que possible. Nous devons aller de l'avant aussi vite que nous le pouvons."

Interrogé sur le compromis que Mercedes doit s'infliger pour gérer la problématique du marsouinage, le Britannique dit ne pas avoir les chiffres exacts pour estimer la perte de performance. "Mais je sais qu'ils sont importants", prévient-il. "Par exemple, les voitures qui sont devant nous ont une quantité d'appui aérodynamique incroyable à basse vitesse."

C'est donc avec la conviction de voir son écurie renverser les choses prochainement que Lewis Hamilton s'apprête à reprendre le volant ce week-end. Néanmoins, ses attentes restent mesurées à très court terme.

"Une énorme quantité de travail a été abattue ces trois derniers jours", souligne-t-il. "Je suis très fier de mon équipe, qui a su rester concentrée et passer en revue les quantités folles de données qui existent. Nous sommes conscients des problèmes que nous avons, mais pour ce qui est de leur cause, nous travaillons juste pour essayer de comprendre et trouver comment y remédier sans perdre de performance. Avec un laps de temps aussi court entre les courses, il n'y a pas de différence énorme ici ce week-end."