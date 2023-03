Hamilton content même s'il n'a "toujours pas la confiance"

La Mercedes W14 a beau ne pas donner satisfaction, la marque à l'étoile occupe la deuxième place du championnat des constructeurs à l'issue du deuxième Grand Prix de la saison, en Arabie saoudite. En effet, George Russell a terminé en quatrième position (après avoir un temps été replacé sur le podium à la faveur d'une pénalité infligée à Fernando Alonso avant d'être finalement annulée), tandis que Lewis Hamilton a pris la cinquième place.

Le Britannique avait pourtant la mine des mauvais jours à l'issue de qualifications où il n'avait signé que le huitième chrono en Q3, mais il a bien redressé la barre lors d'une course solide où l'intervention de la voiture de sécurité lui a donné un petit coup de pouce par rapport aux Ferrari.

"Les qualifications ont été difficiles, alors je suis content de les avoir transformées en positif", déclarait le septuple Champion du monde, avant d'ajouter avant l'annonce de l'annulation de la pénalité d'Alonso : "J'ai marqué des points, George a obtenu un super résultat avec la troisième place et a marqué de gros points pour l'équipe."

Il n'empêche que Hamilton peine toujours à maîtriser son nouveau bolide. "Je n'avais pas les bons réglages pour la voiture ce week-end. Je souffrais d'un fort sous-virage dans le premier relais, le second a été un peu mieux. Elle est complètement sur le fil du rasoir quand on est à plus de 95%, mais dans un relais de course, elle est bien plus contrôlable et prévisible. Je n'ai toujours pas la confiance en course, mais je fais de mon mieux avec."

"Nous manquons énormément d'appui. Il faut donc que nous accroissions l'appui à l'arrière en particulier. Plus nous en aurons à l'arrière, plus le train arrière sera stable et plus j'aurai de confiance pour attaquer."

Hamilton a en tout cas conclu la course avec cinq secondes d'avance sur Carlos Sainz Jr et douze sur Charles Leclerc, ce qui le rend également perplexe, mais il s'en réjouit quand même avant d'aborder un Grand Prix d'Australie où la hiérarchie demeure imprévisible.

"C'est vraiment bizarre de voir les Ferrari derrière nous, et c'est positif pour nous. C'est une surface différente ici, nous ne comprenons pas vraiment pourquoi notre voiture fonctionne d'une manière sur cette surface et d'une autre ailleurs, mais il y a beaucoup de positif à tirer de ce week-end. Ce sera en dents de scie lors des trois premières courses, espérons obtenir des évolutions dès que possible et essayer de réduire l'écart sur les Aston Martin", conclut le pilote Mercedes.

